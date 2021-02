Simón advierte de que hasta que no esté el 70% de la población vacunada no se podrán relajar las medidas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que hasta que no esté el 70 por ciento de la población vacunada, hecho que se espera alcanzar en verano, no se van a poder relajar las medidas implantadas para contener la transmisión del coronavirus.

En rueda de prensa, Simón ha recordado que la disponibilidad de las vacunas va a ir incrementándose progresivamente en las próximas semanas y que es probable que la velocidad de vacunación de los próximos grupos será "más rápida" que la que hay en la actualidad.

"El hecho de vacunar muy bien durante las próximas semanas y meses, y descuidar las medidas de prevención no nos va a ayudar nada. Aunque incrementemos la población vacunada, no se va a poder relajar las medidas actuales hasta que, como mínimo, no esté vacunada el 70 por ciento de la población", ha recalcado.

Dicho esto, Simón ha asegurado que con las dosis de vacunas que actualmente se están recibiendo, y si se mantienen las entregas y los incrementos de las mismas, tendremos la capacidad de cubrir con el objetivo de vacunar a la población mayor e, incluso, de alcanzar el 70 por ciento de la población inmunizada durante el verano", ha aseverado.

Dicho esto, ha subrayado la importancia de "no relajarse" en los primeros siete o diez días de haber recibido la vacuna ya que se ha demostrado que sigue habiendo riesgo de infección. "Una vez vacunado se tardan unos días en generar una inmunidad suficiente, por lo que en ese periodo sigue existiendo un riesgo de contagio", ha enfatizado.