El PP subraya la "contundencia" de Casado ante la corrupción y reta a Bárcenas a "sacar" lo que tenga

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha destacado la "contundencia" del líder del PP, Pablo Casado, ante cualquier caso de corrupción y ha señalado que esa fue una de sus promesas cuando se presentó a liderar el partido. Dicho esto, ha retado al extesorero del PP a "sacar" lo que tenga.

Maroto ha señalado que en el PP están "un poco cansados" de Bárcenas y de lo "pesado" que es porque "lleva años" amenazando con una grabación o un papel. "Pues si lo tiene, que lo saque. Y si hay algo ahí que no está bien, el que haya hecho algo mal, que lo pague", ha enfatizado.

En una entrevista en La Sexta, el dirigente del PP ha recalcado que este asunto ya les "aburre" y ha añadido que Bárcenas "cada vez cuenta una cosa distinta en función de sus propios intereses".

Maroto ha señalado que en las primarias del PP de julio de 2018 --que eligieron al sucesor de Mariano Rajoy-- Pablo Casado llevó como uno de sus principales ejes la "tolerancia cero contra la corrupción, sea quien sea".

"Yo no niego que antes no fuese así. De hecho, yo creo que Mariano Rajoy es una persona honesta pero Pablo Casado hizo de la transparencia y de la tolerancia cero un eje central del PP. Y desde que es presidente no solo lo ha prometido sino que lo ha cumplido", ha manifestado.

Al ser preguntado si cree que Rajoy debería ofrecer algún tipo de explicación, Maroto ha respondido que él no iba a hablar por otros y ha destacado ha sido "ejemplar" el paso del expresidente a la segunda línea. A su entender, es una "persona honesta" y no cree que la oposición pueda pensar que no lo es.

"Yo no he conocido nunca trituradora en el despacho del presidente. Eso puedo decir cuando yo entraba en ese despacho, que es a partir de 2015", ha manifestado, después que el extesorero haya acusado a Rajoy de destruir pruebas sobre la supuesta caja b del PP con una trituradora.

"Los más importante, que el PP sea contundente"

El portavoz del PP en el Senado ha indicado que "lo más importante" hoy es que el Partido Popular sea "meridianamente contundente" en este asunto como, según ha dicho, lo está siendo él ahora mismo. "No se puede ser más contundente al referirnos a este asunto y al decir las cosas como son y no tener pelos en la lengua", ha manifestado.

Preguntado después si el PP se plantea abandonar la sede actual del partido --cuya reforma se habría pagado supuestamente con dinero en b--, Maroto ha indicado que eso es una "decisión administrativa" que él desconoce y que "además está en un segundo plano" con este caso.

Maroto --que ha sido el único portavoz de PP en hablar de este asunto con otras entrevistas en Antena 3, Onda Cero y Telecinco-- ha reiterado que Pablo Casado ha actuado "en consecuencia desde ese momento". "La honestidad no es una opción en la política, no sólo hay que serlo hay que parecerlo; la política del siglo XXI es absolutamente exigente con esto", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que cuando Casado y él mismo accedieron a la dirección del partido, dijeron que había que cambiar cosas y una ellas es la manera de decir de "forma clarita, sencilla y no interpretable", lo que pensaban de Bárcenas.

"Preguntarle a un miembro de la dirección PP por Bárcenas, hoy, escomo preguntarle a un miembro de la dirección de Pedro Sánchez por Roldán, hoy. Nos parece lo mismo", ha asegurado, para añadir que el PP ha pasado "un trauma con esto, como han pasado otros partidos con otros asuntos". En este punto, ha reiterado que si esto se demuestra judicialmente, "sólo va a haber una respuesta" de Casado porque el que la hace "la paga".