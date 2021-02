El Gobierno niega que oculte un informe "demoledor" del Consejo de Estado sobre la gestión de fondos europeos

El Ejecutivo dice que "es soberano" para decidir qué recomendaciones del Consejo de Estado asume cuando emite informes que no son vinculantes y que no está obligado ni a pedirlo, ni a difundirlo. Por su parte, PP y Cs creen que no se ha publicado porque es "demoledor" con la gestión del Gobierno del Plan de Recuperación.