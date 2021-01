La oposición pide a Darias que rectifique los errores de Illa

La oposición recibió a Carolina Darias ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso con suavidad en las formas y dureza en el fondo. Los partidos quisieron vincular a la nueva ministra con la gestión de su antecesor, Salvador Illa, y le pidieron que rectifique "sus errores", mientras Darias reivindicó el trabajo del ya candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat.

"En ningún lugar del mundo un ministro al frente de la pandemia ha utilizado su cargo para hacer campaña electoral y lo ha abandonado en uno de los momentos más críticos", criticó la portavoz del PP, Ana Pastor, que no ha eximido a Darias de ninguna responsabilidad: "Usted estaba allí cuando aprobaron el estado de alarma de seis meses, cuando tuvimos 17 planes de Navidad y ahora 17 planes de vacunación. Usted trae una mochila demasiado pesada cargada con los errores de su Gobierno. Me extraña que diga que seguirá la senda de su predecesor. Le recomiendo que no la siga".

El representante de Vox, Juan Luis Steegmann, dirigió sus ataques contra el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón: "No le daremos ni un ápice de confianza si no cesa inmediatamente al doctor Simón", dijo Steegmann, que definió al epidemiólogo como "el paradigma de los chistes sobre los cambios de opinión".

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz reclamó a la ministra restriccioones concretas. "Tienen a las comunidades pidiendo adelantar los toques de queda, pero ustedes miran para otro lado porque desgasta. El Gobierno debe dejar de inventar conceptos vacíos y promover los cambios necesarios para poder adelantar los toques de queda y demás medidas", aseguró Díaz.

En sus intervenciones, Darias dijo que España "está empezando a doblegar la curva de la tercera ola y dijo que las autonomías ya saben el número de vacunas de Pfizer que van a recibir en las próximas cinco semanas, además de reiterar que el 70% de la población estará vacunado en verano.