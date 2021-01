Glovo ofrece a través de su app citas para test de antígenos y test serológicos en las casas

Glovo ofrece a través de su app la posibilidad de concertar una cita para realizarse test de antígenos y test serológicos en las casas. Se trata de una prueba piloto puesta en marcha por la empresa de reparto en colaboración con el laboratorio TesteoCOVID, que se encarga de enviar a los profesionales encargados de las mismas al domicilio del usuario para realizar este tipo de pruebas "siguiendo todos los protocolos vigentes", subrayan fuentes de la compañía, que por el momento no ofrece este servicio en Aragón.

Las mismas fuentes explican que se trata de una prueba piloto puesta en marcha en diferentes ciudades de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Pamplona, Bilbao, Granada, Lérida, Terrasa y Vitoria, para "facilitar el acceso" a las mismas a las personas que quieran hacerse una de estas pruebas.

El servicio se puede solicitar a través de la app y esta, tras recibir la petición, pone en contacto a sus usuarios con los profesionales sanitarios del laboratorio TesteoCOVID, quienes se desplazan al hogar del usuario en un plazo de dos horas para hacer las pruebas. "Esta iniciativa busca ser un canal más para aquellas personas que necesitan hacerse un test de diagnóstico y evitar desplazamientos", afirman en declaraciones a Heraldo.es.

¿Cómo funciona la app?

El funcionamiento a través de la app es sencillo, y sigue los mismos patrones que cualquier otro servicio ofrecido por la empresa de reparto Glovo, que permite hacer una búsqueda a partir de la ubicación del usuario. Fuentes de la compañía precisanque no hace falta receta para poder solicitar estas citas, si bien recalcan que Glovo es un "mero intermediario" entre el laboratorio y el usuario. "Este laboratorio ya lo hace a domicilio, pero se ha aliado con Glovo para facilitar que más gente tenga acceso a estos test a domicilio", apostillan.

Hasta el momento, en Zaragoza, no es posible contar con este servicio (como se puede comprobar a través de la aplicación), si bien la empresa no descarta extenderlo progresivamente a otros municipios y regiones de España en función de la acogida que tenga este proyecto. "De momento -matizan- se trata de una prueba piloto que lleva muy pocos días y permite a partir de la app pedir cita para estos test serológicos y de antígenos que se realizarían en las casas. Glovo lo que hace es poner en contacto a los usuarios con los profesionales del laboratorio Testeo Covid, y estos sanitarios se desplazan en un plazo de dos horas al domicilio particular del usuario para hacerle las pruebas", describen fuentes de la compañía.

Por su parte, desde el Consejo General de Colegios de Médicos han insistido en reiteradas ocasiones en que la realización de estos test diganósticos de la covid-19 debe indicarla un especialista, siempre según criterio clínico y siguiendo las recomendaciones establecidas en los protocolos. "Los test de detección de anticuerpos no deben prescribirse ni autorealizarse para diagnóstico de infección por la covid-19. Debemos tener siempre presente que los procedimientos clínicos diagnósticos nunca deben ser bienes de consumo comercial", puntualizan en una nota.