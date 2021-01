Cuándo son los carnavales en 2021

Este año 2021 los carnavales no serán como los del año pasado, cuando, a fecha del 22 de febrero, la normalidad daba sus últimos coletazos aunque todavía no se conocía lo que deparaba el futuro más inmediato. En esta ocasión, con el mundo sumido en la lucha contra el coronavirus, la felicidad de los carnavales también se verá mermada. No habrá celebraciones y las medidas restrictivas esgrimidas por las autoridades marcarán el desarrollo de la jornada, mientras las recomendaciones sanitarias irán encaminadas a la permanencia en los domicilios y evitar lugares con afluencia.

Fecha condicionada por el calendario de Semana Santa

La fecha de la festividad del carnaval no es fija y puede variar cada año, siempre condicionada por las fechas de Semana Santa. En 2021, esta festividad cristiana cae entre el domingo 28 de marzo y el domingo 4 de abril. Los festejos carnavalescos se producen las fechas anteriores al día de Cuaresma, que se sitúa 40 días antes del inicio de la Semana Santa, y corresponde con el llamado Miércoles de Ceniza. Los días de Carnaval identificados para este 2021 en España se comprenden entre el 13 y el 16 de febrero.

La fecha designada en algunas comunidades para la 'no celebración' del Carnaval está prevista para el domingo 14 de febrero, al ser lunes y martes días laborables, sin tregua en el calendario escolar. Por tanto, en una festividad dedicada en mayor porcentaje a la infancia, al juego de los más pequeños con los disfraces, el domingo parece ser el día más apropiado para transformarse, aunque en realidad la fecha verídica sea el martes 16 de febrero, festivo en algunas regiones. Una fecha que coincide con el día de San Valentín. Así, la celebración de los enamorados también estará decorada con disfraces.

Carnavales cancelados

Las fiestas más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, ya han avisado de la cancelación de sus festividades. En España, provincias como Cádiz o Santa Cruz de Tenerife no vivirán su fiesta grande y tradicional. Tampoco habrá carnavales en Río de Janeiro (Brasil), ciudad referente en esta fecha tan señalada del calendario. Esta misma semana se conocía la noticia, en el momento que el alcalde de la ciudad carioca, Eduardo Paes, anunciaba la decisión.