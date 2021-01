Valencia no administrará la segunda dosis de la vacuna a quienes han recibido la primera de forma irregular

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dado instrucciones a la Conselleria de Sanidad para que no se administre la segunda dosis de vacuna a aquellos que han recibido la primera de forma irregular e incumpliendo los protocolos establecidos, según ha informado Presidencia.

El presidente había señalado este jueves en una comparecencia ante los medios de comunicación que ninguna de las personas que han recibido la vacuna contra la covid-19 "de manera improcedente debería recibir la segunda dosis".

Horas después, fuentes de Presidencia han informado de que finalmente Puig ha decidido dar instrucciones para que, efectivamente, no se aplique la segunda dosis a estas personas, entre las cuales se hallan tres alcaldes socialistas (de Rafelbunyol, Els Poblets y El Verger) que han sido suspendidos cautelarmente de militancia.

Puig ha defendido la necesidad de asumir "responsabilidades políticas", y ha señalado que "cuando uno comete un error, y es un error grave saltarse este sistema de vacunación, lo primero y lo fundamental es asumir que se ha cometido un error".

"No es razonable que no se crea que se ha cometido un error", ha manifestado el president, quien ha señalado que algunas personas han tomado decisiones de asunción de esas responsabilidad, pero otras no lo han hecho.