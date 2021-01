José Luis Martínez-Almeida: "No es una nevada, es una catástrofe"

¿En qué situación se encuentra Madrid una semana después del temporal?

La ciudad de Madrid ha recuperado una movilidad limitada, pero razonable dada las circunstancias. En estos momentos hay casi 7.000 calles abiertas total o parcialmente en la ciudad.

Pero Madrid tiene más de 9.000 calles.

Sí. Nos faltan las calles más pequeñas. Empezamos por las calles más grandes, por los mayores ejes que vertebran la ciudad. Yde ahí hemos ido avanzando. Lo que que está es despejada la movilidad en la mayor parte de la ciudad de Madrid.

¿Entiende las quejas que hay entre los vecinos por ver que la situación sigue sin estar normalizada?

Por supuesto que entiendo las quejas. Somos conscientes de que hay problemas, de que en determinadas zonas de la ciudad la situación sigue complicada, que hay personas con problemas importantes. Apelarles a que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible y lo imposible por tratar de llegar lo antes posible a todas las calles de Madrid, teniendo en cuenta que son 9.000.

Estamos ante una catástrofe que hacía décadas que no sucedía en Madrid, ¿con qué medios y personal cuenta la ciudad para afrontar este tipo de situaciones?

Vengo ahora del comité de Emergencia y el representante de la AEMET ha explicado que no constaba una nevada de estas características en la ciudad Madrid desde 1905. Desde hace 116 años no nevaba asi. Eso quiere decir que no estamos ante una nevada. Estamos ante una catástrofe. Igual que la Dana no fueron unas lluvias, ni el terremoto de Lorca fue solo un movimiento de tierras. Hay que entender que lo que ha sucedido desde el punto de vista de la naturaleza en Madrid es una catástrofe.

El Gobierno ha enviado a la UME, que ha destinado para la ciudad de Madrid a unos 150 militares para estos trabajos. ¿Ha echado en falta un mayor apoyo estatal en la crisis?

No puedo decir que haya echado en falta más apoyo. Hay personal de la UME, del Ejército. También está trabajando personal del Ministerio de Transportes y Movilidad, que dirige José Luis Ábalos. He tenido contacto con el delegado del Gobierno.Lo que sí pido al Gobierno es que estudie con toda atención y detenimiento la solicitud de zona catastrófica, y que lo haga con toda rapidez. Desde luego nosotros sí entendemos que concurren los requisitos.

Por las últimas manifestaciones, parece que el Gobierno sí va atender la solicitud.

No es a mí a quien compete decidirlo, sí solicitarlo. Pero insisto en que, a mi juicio, sí concurren con claridad los requisitos.

¿Ha sentido solidaridad territorial?

He sentido una solidaridad absoluta. También de alcaldes, como los de Toledo, Zaragoza o Murcia. Y por supuesto de tres Comunidades Autónomas, con las que los madrileños tenemos una deuda de gratitud. Son Extremadura, Murcia y Andalucía.

¿Cómo lleva estos primeros días el alcalde de una ciudad que acaba de sufrir una nevada que no se producía desde hace más de un siglo?

La jornada es intensiva, agotadora. Pero es en lo último que pienso. No toca pensar en uno mismo, ni en el cansancio que uno puede tener, sino en tratar de solucionar y solventar esto lo antes posible.

A Madrid le tocó en 2020 aguantar una primera ola durísima de coronavirus. Ahora ha empezado 2021 afrontando una catástrofe natural. ¿La ciudad lo aguanta todo?

Sí, Madrid aguanta con todo. Estoy convencido de que el ejemplo que nos ha dado la sociedad madrileña durante el último año y el que nos ha dado ante esta nevada nos permite pensar que, por sorprendente que pueda parecer tras una situación así, tenemos el mejor de los futuros por delante porque tenemos la mejor de las sociedades.

¿Estaría Madrid preparada para un nuevo confinamiento?

Tenemos que estar preparados para todo, la pandemia es imprevisible.

Y Madrid, ¿cuándo se prepara para recibir turistas extranjeros?

La campaña de verano va a ser complicada, entre otras cosas porque estacionalmente, los meses de julio y agosto son los peores meses de turismo en la ciudad de Madrid. Estamos focalizando todos nuestros esfuerzos en que la recuperación se produzca a partir del segundo semestre.

¿Plantearía a otras grandes ciudades españolas, como Barcelona, Sevilla o Valencia, seguir el ejemplo de mantener la hostelería abierta todo lo posible?

No estoy en condiciones de juzgar el proceso de toma de decisiones que han hecho el resto ed ciudades, pero el caso de Madrid ha sido acertado. Hemos sabido mantener los comercios y la hostelería abierta y al mismo tiempo una tasa de incidencia que no se sale de las que han tenido otras comunidades.

¿Qué mensaje manda a los jóvenes después de casi un año de restricciones?

Les pido a los jóvenes que sigan manteniendo, como ha hecho la inmensa mayoría, un ejemplar comportamiento, y que esa minoría no puede ni manchar su nombre ni seguir actuando como lo está haciendo, porque cuando a uno le toca asumir responsabilidades aunque sea prematuro, las asume.

¿El PP nacional está jugando a un plan de ocho años para volver a La Moncloa ?

El PP está preparado para asumir el gobierno de España en cualquier momento y lo demostramos con nuestros gobiernos autonómicos y nuestros gobiernos municipales.

¿Pablo Casado confía más en la abstención que en que la derecha le vote a él?

Está agrupando a esa gran mayoría de españoles que quiere vivir bajo un modelo constitucional que nos permite convivir a los que pensamos distinto y que está puesto en peligro ahora. El PP somos quienes garantizamos saber gestionar la economía y la situación social. Lo hacemos bajo unos principios y una premisa: somos capaces de gobernar para la inmensa mayoría de los españoles.