Un beso bajo la nieve en la A-2: la foto más romántica que deja Filomena se hace viral

Dejamos atrás un fin de semana marcado por una nevada histórica. La borrasca Filomena, que ha teñido de blanco media España, ha obligado a cortar carreteras, cancelar trenes y vuelos, y suspender clases en varias comunidades, entre ellas Aragón, entre otras consecuencias. Pero el temporal también nos ha dejado imágenes para el recuerdo, como estas de Zaragoza cubierta de nieve a vista de dron, divertidas estampas (muñecos de nieve, guerra de bolas e, incluso, trineos en el corazón de las ciudades) y bonitas historias.

Una de ellas tiene como protagonista a una joven pareja de enamorados dándose un beso bajo la nieve en plena A-2, la autovía que une Madrid con Zaragoza. Su autora, María de la Cruz Valdemoro, tomó la imagen el pasado sábado a la altura de Avenida de América en la capital (una de las grandes afectadas por las copiosas nevadas) y la compartió en Instagram con la esperanza de encontrar a sus protagonistas y regalársela: "No sé quiénes son, pero esta foto es un poco de enmarcarla en su salón. No por bonita sino por irrepetible. Sería bonito encontrarles para dársela".

Tal y como recoge ABC, María de la Cruz Valdemoro es periodista y entre sus aficiones está la fotografía. Según se pude ver en su perfil de Instagram, lo suyo es la fotografía de viajes si bien no pudo evitar fotografiar a la enamorada pareja. "No tuve tiempo de acercarme a ellos porque la tuve que hacer a lo lejos y quería evitar que se me mojase el teleobjetivo", explica María en conversación con dicho diario.

No sabemos si María logrará encontrar a los novios y regalarles la foto pero puede estar orgullosa de que la web de la revista National Geographic ha seleccionado su instantánea entre las imágenes del paso de la borrasca Filomena por España.