26 horas en un autobús: "Es triste que nadie se haya ocupado de nosotros"

Atrapados 26 horas en un autobús en la autovía de Andalucía (A-4), rodeados de un metro de altura de nieve y viendo pasar de largo a los militares de la Unidad Militar de Emergencias. Así han pasado los efectos del temporal Filomena tres conductores de autobús: "No se ha ocupado nadie, esto ha sido muy triste”.

A escasos 200 metros de alcanzar la base de la empresa (AISA), en Valdemoro (Madrid), Fernando, nombre ficticio dado que prefiere guardar el anonimato, se lamenta de la nula previsión habida, tanto en lo que se refiere al rescate y auxilio a los atrapados como en la planificación previa, pues se conocía con antelación que el temporal iba a ser muy fuerte.

Al final, “nos ha pillado todo”, se queja el conductor, que comenzó ayer su turno a las dos de la tarde y lleva 26 horas fuera de casa y ahora mismo no sabe si va a poder llegar a ella. Su vivienda está en la misma localidad que la base de autobuses, en Valdemoro, pero duda de que pueda ir caminando.

Los compañeros dieron el aviso de complicaciones sobre las 18 del viernes, pero solo horas después, cuando la situación empeoró, se dio la orden de no cubrir la ruta de los polígonos industriales “puesto que allí había menos tránsito y se estaba llenando de hielo”.

“Comenzó el colapso en la carretera, los camiones no conseguían subir las cuestas y se nos indicó salir por el kilómetro veinte de la A-4 , pero no pudimos porque uno de nuestros autobuses se averió; nos dirigimos al kilómetro 22 pero tampoco pudimos salir por ahí y al final tuvimos que ir hacia atrás y nos quedamos toda la noche en el kilómetro 18, a la altura de Valdemoro", narra.

En este punto, aparte del vehículo de Fernando, se quedaron atrapados otros dos compañeros de la misma empresa con sus autobuses, que son con quienes ha compartido esta noche “durísima”. “Teníamos algo de agua y algo de comer porque en el turno de las dos siempre traes algo, cosas mínimas”, y afortunadamente también batería para cargar los móviles, explica.

“Nos hemos hecho compañía durante esta noche dura. Hasta las tres hemos estado conversando y luego he intentado dormir pero ha sido imposible; frío no se ha pasado gracias a la calefacción que no ha parado de funcionar, pero de nosotros no se ha ocupado nadie, es muy triste”

Al amanecer, relata, muchos turismos con ocupantes han aparecido cubiertos casi completamente por la nieve, y ya por la mañana han conseguido hablar con militares de la UME que iban abriendo la carretera con ayuda de quitanieves unos tres kilómetros más adelante del punto de donde se encontraban estos tres chóferes, que a su vez han tenido que liberar con sus propias palas los tres autobuses.

Sin embargo, “nos hemos quedado otra vez atascados unas tres horas en una glorieta de camino a la base, porque sin ayuda del quitanieves no podíamos seguir y como había tantos coches en el kilómetro 26 de la A-4, a la altura del polígono Rompecubas, el quitanieves tampoco podía continuar”.

En estos momentos “parece que se está abriendo la autovía pero solo se puede circular con cadenas”, indica Fernando, quien sospecha que probablemente tenga que refugiarse durante las próximas horas en la base de la empresa.