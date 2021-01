PP y Cs creen que el "verdadero" objetivo de los socialistas es "pactar con ERC"

Aún es pronto para medir el impacto electoral que provocará la súbita irrupción del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la carrera de los comicios catalanes del próximo 14 de febrero. Sin embargo, su desembarco este domingo en Barcelona ya ha puesto en guardia a todos sus rivales. Desde el Partido Popular insisten en que este movimiento responde a una táctica cuyo "verdadero" objetivo "no es derrotar al separatismo, sino pactar con ERC".

Así se expresó el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que insinuó que la designación de Illa -en sustitución de su compañero Miquel Iceta- viene a "apuntalar" la estrategia emprendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ampliar los pactos con las fuerzas independentistas".

Por su parte, desde Ciudadanos, donde estos días aún tratan de recomponerse de la marcha de su exportavoz, Lorena Roldán, a las filas del PP, observan la llegada de Illa como un nuevo elemento en el tablero de juego que puede hacerles perder votos. Su candidato, Carlos Carrizosa, sitúa la elección de los votantes el 14-F entre lo que denomina "el tripartito del PSC" -en el que se encontrarían socialistas, republicanos y los comunes- o la "moderación y la sensatez" con las que define a su propio partido.

Después de protagonizar una victoria sin precedentes en las autonómicas de 2017 con la candidatura de Inés Arrimadas -pese a todo, no pudieron alcanzar el Gobierno- los líderes del partido naranja no cuentan con buenos augurios en esta ocasión. La propia Roldán afirmó este domingo, sin paliativos, estar "convencida" de que no será la única en dar el salto de Ciudadanos al PP.

La marcha de Roldán ha abierto una brecha en las relaciones entre ambos partidos, que incluso sopesaron la posibilidad de concurrir juntos. Los naranjas les acusan ahora de "deslealtad" y no niegan su "sorpresa".