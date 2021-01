Iceta sobre Illa: "Se hubiera dejado matar antes de anunciar mi renuncia antes que yo"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha justificado que el ministro Salvador Illa negara varias veces que fuera a ser el candidato de los socialistas a la Generalitat, apenas 24 horas antes del anuncio oficial: "Se hubiera dejado matar antes que decir eso antes de que lo dijera yo", ha dicho.

"Salvador es una persona muy reflexiva y responsable. Ahora le están criticando porque él, el día antes, negó la posibilidad de que yo no fuera candidato. Es que no le conocen, Salvador se hubiera dejado matar antes que decir eso antes de que lo dijera yo. Él es una persona de lealtad a toda prueba", ha asegurado en una entrevista en La Sexta.

Iceta ha asegurado que "sufrió" viendo cómo Illa negaba en televisión que fuera a ser el candidato del PSC, pero ha confiado en que los votantes entienden que "hay momentos en los que uno no puede decir cosas que pueden pasar" porque la decisión aún no es "irreversible".

"Pensé, 'madre mía, yo sé por qué lo estás haciendo', porque había dicho 'yo quiero que sea Miquel quien anuncie esta noticia porque no quiero que nadie piense que le he empujado o que le he llevado a tomar esta decisión", ha agregado.