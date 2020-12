Cómo comprar Lotería del Niño por internet

Una vez repartidos los millones de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre, los españoles concentran sus esperanzas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño, que se celebrará próximo 6 de enero de 2021. Ilusiones renovadas en forma de boletos y confianza en que la fortuna les sonría como colofón a una Navidad diferente a la de otros años, con más urgencias económicas en muchas familias que esperan agarrar un pellizco en la lotería para dar un giro a su suerte. Los premios económicos, más bajos que en la Lotería de Navidad, alcanzan los 200.000 euros por décimo en el primer premio, 75.000 en el segundo y 25.000 en el tercero. Muchas personas fiarán los pequeños premios obtenidos en el Sorteo del 22 de diciembre para cargarse de números en el del Niño.

Entre esta y otras costumbres, en estos tiempos cobra fuerza la de comprar la lotería por internet. Una forma de obtener lotería que poco a poco va ganando adeptos, tanto en la página oficial de la SELAE como en las propias webs de las administraciones. No obstante, para comprar lotería por internet hay que tener en cuenta que el recibo de compra que incluye el número comprado tiene la misma validez legal que el número de papel, así que tranquilidad porque no hay posibilidad de extraviarlo. En caso de que un número adquirido por internet sea premiado, solamente el comprador o una persona autorizada legalmente puede cobrarlo. Por este motivo, es necesario preparar un documento de autorización, si por cualquier circunstancia puntual el comprador no pudiera acceder a su recibo. Por otro lado, conviene observar la URL de la web: si empieza por https:// tiene incorporada la seguridad oportuna.

Cómo comprar la Lotería del Niño en la web oficial y varias aragonesas

Sin atajos y de la forma más segura posible, la web oficial de Loterías y apuestas del Estado (www.loteriasyapuestas.es) ofrece la posibilidad de comprar lotería del Niño. Eso sí, antes de efectuar la transacción, es necesario registrarse. Otros espacios virtuales muy seguidos por los españoles donde poder hacerse con un décimo son www.tulotero.es, www.hispaloto.es o www.loteriaeltoro.com. Estos se suman a otros muy conocidos como La Bruja de Oro (www.labrujadeoro.es) o Lotería Manises (www.loteriamanises.com).

Asimismo, las propias administraciones de lotería con página web habilitan la opción de comprar lotería a través de su canal 'online'. Es el caso de establecimientos zaragozanos como el número 68 de la capital, situada en el número 81 de la calle Miguel Servet (www.loteriazaragoza.com); la administración número 55, situada en avenida Tenor Fleta, 80 (www.loteriafleta.com); un clásico desde 1997 en internet como es el número 11 de la calle Don Jaime (www.loteriadelrosario.com); o la administración número 2 de Zaragoza, situada en la calle Alfonso, 20, y su web es www.loteriadelpilar.es