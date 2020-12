Familiares y allegados vuelven a casa por Navidad con restricciones entre comunidades y declaraciones responsables

La incidencia de la covid sigue creciendo en España, con Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana a la cabeza, a un día de la Nochebuena mientras se endurecen los controles a la llegada de ciudadanos del Reino Unido a través de Gibraltar para intentar parar la nueva cepa de covid-19.

Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha subido en un día 12 puntos porcentuales de media en todo el país, hasta los 236,17 casos por cada 100.00 habitantes.

El Gobierno trasladó este lunes a la ciudadanía un mensaje dramático antes del inicio de las fiestas de Navidad. "Nos va la vida" en "frenar los contagios", clamó la portavoz del Ejecutivo,María Jesús Montero. Pero más allá de las palabras y de las continuas apelaciones a la responsabilidad individual, ni una sola medida común para el conjunto de España, de manera que las 17 navidades que el Gobierno quería evitar a principios de diciembre, cuando pactó con las comunidades un plan común, son ahora un hecho más cierto que nunca.

Aunque este martes se celebra un nuevo Consejo Interterritorial de Salud, sobre la mesa no habrá ninguna propuesta del Gobierno para establecer más medidas de cara a los próximos días. El Ministerio de Sanidad se mantiene en la idea de que la diferente situación epidemiológica de las regiones hace preferible que cada una de ellas fije sus propias restricciones, pero ahora mismo todas tienen en común un preocupante repunta de casos.

Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, pedirán una declaración responsable de la persona en la que debe indicar adónde se desplaza y el motivo.

Aperturas y cierres a criterio de cada comunidad

Así, a pocas horas de Nochebuena, las autonomías son las que continúan perfilando sus propios planes de Navidad.

Galicia fue una de las comunidades ajustó sus criterios al suprimir de forma excepcional las restricciones de movilidad entre sus municipios entre las 0:00 horas del 23 de diciembre y las 23:00 horas del 25 de diciembre, para permitir los encuentros familiares en Nochebuena y Navidad.

También hubo cambios en Castilla-La Mancha, que adelantó el toque de queda a las 00:30 horas (igual que hizo el País Vasco), aunque mantuvo los grupos de diez personas en las celebraciones.

Y Madrid blinda la comunidad desde este martes de los ciudadanos que no tengan un justificante, con alrededor de 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se desplegarán por toda la comunidad.

Canarias ha decidido suspender el cierre perimetral de la comunidad decretado el 9 de diciembre hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso del Gobierno contras sus controles sanitarios, al no estar de acuerdo con que un test de antígenos, y no una PCR, valga para probar que no se está contagiado para entrar en el archipiélago. La suspensión no afecta a las medidas decretadas para Tenerife, la isla con más presencia del virus.

Formulario en Aragón y otras cinco comunidades

Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón son las comunidades que han habilitado una declaración responsable para trasladarse de un lugar a otro. En Valencia y Canarias no lo hacen porque Valencia no permite la entrada a nadie solo a los que residan en la comunidad y la segunda, como hemos avanzado no tiene veto

Aunque de facto, como no se puede salir de ninguna comunidad autónoma en Navidad si no es para pasarlas con los más cercanos, tampoco nadie puede ir a Canarias con otro fin que no sea este. En Baleares no hay una declaración responsable como tal, pero sí un formulario que tiene que cumplimentar todo el que llegue donde hay que señalar el motivo del viaje.

