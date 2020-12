Queda visto para sentencia el juicio contra Teddy Bautista

La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Consejo de Dirección de Sgae Teddy Bautista, a quien la fiscalía pide 7 años de prisión, y otros ocho acusados por el presunto desvío de fondos en el llamado caso Saga, pieza principal del caso Sgae.

Después de nueve años de la detención de Bautista en la sede central de la Sgae en Madrid junto al que fuera director de Sdae (filial digital de Sgae), José Luis Rodríguez Neri, y otras siete personas, la Audiencia Nacional ha dado por concluida la vista oral por el Caso Saga tras completar el turno de última palabra de los acusados.

Lo ha hecho tras la intervención de Eduardo "Teddy" Bautista, quien estuvo en la Sgae durante 34 años y presidió su Consejo de Dirección entre 1995 y 2011. Un acusado que se enfrenta a 7 años de prisión y que ha criticado al ministerio fiscal por qué le preguntó cuál era su sueldo.

"Desde luego -ha dicho- nadie debe estar avergonzado de su sueldo, pero es que además en la pregunta va implícita una crítica que creo que es muy poco acertada y sobre todo no establece la métrica comparativa, porque ¿sabe señor fiscal lo que cobran los ejecutivos de las otras siete sociedades de gestión de este país?, sabe cual es el sueldo medio de los trabajadores de la Sgae?"

Bautista ha hecho también durante su último turno de palabra un alegato a favor de su defensa, durante sus años al frente de la Sgae, de los derechos de los autores.

"He estado defendiendo a los autores de esa sociedad porque creo que a los creadores y al mundo de la cultura hay que defenderlos en este país, no en Francia, y aquí viene el teniente de la Guardia Civil y dice que en la Sgae entraba el dinero a espuertas. Hemos tenido toda la vida que salir a cobrar el derecho de autor, puerta a puerta, desde que Sinesio Delgado fundó esta sociedad", ha afirmado Bautista.

Además, el canario ha reconocido que tiene "el orgullo" de "haber multiplicado los beneficios por una cifra tremenda" durante sus años de gestión, algo que, ha matizado, el fiscal le "cuestionó".

"Yo no he hecho nunca exhibición, ni presumo -ha añadido- de que bajo mi gestión se haya hecho ese aumento increíble, el mérito lo tiene el equipo que yo he podido crear a mi alrededor, de gente inteligente, dedicada, capaz y frugal".

En este sentido, ha explicado que el incremento de los ingresos fue "fruto de un trabajo intenso": "La Sgae ha estado trufada de talento empresarial en todo momento".

Además, ha defendido que él no ha "manipulado" a nadie durante porque en sus años de gestión en la junta directiva de la Sgae ha tenido "sentados" a Antonio Buero Vallejo, José García Nieto, Manuel Quiroga, Rafael de León, Pilar Miró, Fernando Fernán Gómez o Manuel Gutiérrez Aragón, entre otros.

"¿Alguien puede tener el atrevimiento de pensar que esas personas pueden ser manipulables? Que su intelecto se va a poner al servicio de un objetivo espurio?", ha cuestionado.

Por último, Bautista, ha dado deseado la Navidad a "todos, incluido el ministerio fiscal".

Unas felicitaciones que también ha trasladado, como únicas palabras durante su turno, José Luis Rodríguez Neri, que era director de la SDAE, filial digital de la Sgae, y a quien la fiscalía pide 12 años de prisión por este fraude.

Por su parte, Rafael Ramos -a quien la fiscalía solicita la misma condena que Neri y suma la de falsedad de documentos mercantiles (dos años y medio) y la de asociación ilícita (tres años)- ha centrado su defensa en el "dolor y daño tremendo" que este proceso iniciado en julio de 2011 ha causado a su familia, así como ha destacado la "destrucción del honor y el prestigio" que ha sufrido.

La fiscalía mantiene también en sus conclusiones la petición de condenas al resto de los acusados, entre los que también están también María Antonia García Pombo, mujer de Rodríguez Neri; a Eva, hermana de ésta; y a la hija del exdirector de la SDAE, Leticia Rodríguez Alvarez. Completa la lista de acusados Enrique Loras, Ricardo Azcoaga y Celedonio Marín.

El "caso Saga" empezó el 1 de julio de 2011 cuando la Guardia Civil entró en la sede madrileña de la SGAE y Bautista, junto a Rodríguez Neri, y otras siete personas, fueron detenidos en el marco de esta operación.

La Fiscalía pidió en septiembre de 2017 un total de siete años de cárcel para Bautista y de doce años y medio para su socio José Luis Rodríguez Neri por este fraude por el que Neri cobraba sobresueldos facturando hipotéticos servicios y construyó un entramado de sociedades para lucrarse, según Anticorrupción.