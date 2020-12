Los dos primeros quintos, 86986 y 37023, dejan un pellizco en Aragón

El primero de los ocho quintos premios de la lotería de Navidad 2020, dotado con 60.000 euros a la serie, ha salido a la luz apenas unos minutos después de empezar el sorteo. Se trata del número 86986 y ha estado muy repartido, entre otros sitios en Zaragoza.

El segundo quinto premio ha salido también pronto, a las 9.20, y ha correspondido al número 37023 y ha caído en trece administraciones, entre ellas la ubicada en la calle Obispo 1 de Jaca, y en Zaragoza, en San Juan de la Peña 1. En concreto, en Jacahan vendido 15 series del 37023 (900.000 euros) y en Benasque un décimo del 86986 (6.000)

El primer quinto se ha vendido en el camino de Juslibol, en el supermercado de la plaza de DIA, y en un estanco de Santa Isabel, donde se ha vendido por máquina. "Me he enterado por los medios de comunicación", decía la dependienta del estanco de la avenida de Santa Isabel de la capital aragonesa, donde es la primera vez que venden un premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Hasta el momento no les han informado cuánto dinero han repartido, pero "casi seguro que se ha quedado en el barrio", celebraban minutos después de que los niños del Colegio de San Ildefonso cantaran ese 86986.

El número 37023 ha ido a parar tamboién a Madrid, Gijón (Asturias), La Llagosta (Barcelona), Baracaldo (Vizcaya), Vinarós (Castellón), Santiago de Compostela (A Coruña), Ponferrada (León), Vielha (Lleida) y Arona (Santa Cruz Tenerife). El número fue cantado a las 09.20 horas en el segundo alambre de la primera tabla, por Noura Akrouh y Elisabeth Obarisiagbon Iyamu.

Nadie sueña antes del sorteo con ganar un quinto premio, pero todo el mundo celebra la llegada de esta recompensa que va más allá de la consolación. Después de los tres grandes del sorteo y de los dos cuartos premios, este quinto es un subidón de alegría directamente relacionada con la cantidad percibida. Cada quinto premio está dotado con 6.000 euros al décimo, un premio que no tributa dado que la cantidad no supera los 40.000 euros exentos de tal obligación. El premio, además, no sube la base imponible en la siguiente declaración de la Renta.

El resto de los quintos premios no han salido aún, que con seguridad harán que el mapa de la suerte tenga una representación mucho mayor en todo el territorio nacional. Se irán publicando puntualmente en directo en cuando se anuncie en el Teatro Real de Madrid.

Comprueba los números premiados de la lotería de Navidad 2020 y busca tu número



Gracias a este buscador se puede comprobar en directo si un número concreto ha sido agraciado con alguno de los premios del sorteo extraordinario, tanto de los más importantes como un simple reintegro. Solamente hay que introducir manualmente el número en cuestión y comprobar si ha sido agraciado:

Los premios de la lotería de Navidad 2020



El Gordo: 328.000 euros al décimo después de impuestos.

Segundo Premio : 108.000 euros al décimo después de impuestos.

: 108.000 euros al décimo después de impuestos. Tercer Premio : 48.000 euros al décimo después de impuestos.

: 48.000 euros al décimo después de impuestos. Cuartos Premios : 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos.

: 20.000 euros al décimo. Se reparten dos cuartos. Quintos Premios : 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos.

: 6.000 euros al décimo. Hay ocho quintos. 2 aproximaciones de 20.000 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio. 2 aproximaciones de 12.500 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio. 2 aproximaciones de 9.600 euros cada una , para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio.

, para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del primer premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

, para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. 99 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

, para los 99 números restantes de la centena del tercer premio. 198 premios de 1.000 euros cada uno , para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.

, para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio. 999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

999 premios de 1.000 euros cada uno , para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.

, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio. 9.999 reintegros de 200 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

