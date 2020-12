Sevilla anuncia la suspensión de la Feria de Abril por segundo año consecutivo

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tras mantener una reunión con el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha comunicado a los portavoces de los grupos municipales que "no se dan las condiciones para que se celebre la Feria de Abril en 2021", que queda de esta forma suspendida.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, a partir de ahora, el gobierno municipal y representantes de los grupos políticos iniciarán reuniones con los sectores más afectados económicamente por esta suspensión por segundo año consecutivo, para analizar "cómo establecer medidas que puedan servir de apoyo".

En la nota se detalla que durante la reunión con Aguirre se evaluó la proyección en cuanto a las cifras de seroprevalencia durante el año 2021 ante el inicio inminente de la campaña de vacunación.

En estos momentos, de acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, hay un nivel de inmunidad ante la covid-19 en la ciudad del 8,9 %, mientras que para los meses de marzo y abril se espera un índice aproximado del 30 %, "aún lejos de las cifras necesarias para poder estimar la existencia de una inmunidad de grupo en las fechas de las Fiestas de la Primavera".

"Con esta previsión no se dan las condiciones para que Sevilla celebre un evento como la Feria de Abril en el Real con grandes concentraciones y con imposibilidad de mantener todas las medidas de seguridad. Por tanto, dentro de las competencias municipales, el gobierno de la ciudad ha decidido su suspensión", finaliza la nota.

Se trata de la segunda ocasión que la pandemia de la covid-19 provoca la suspensión de la feria, que en 2020 fue en primera instancia trasladada a finales del mes de septiembre y finalmente suspendida definitivamente debido a la evolución de los datos.