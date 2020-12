La lona electoral de Laporta se exhibe en el edificio donde vive el padre de Bertín Osborne, junto al Bernabéu

Joan Laporta, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, exhibió su lona electoral en un edificio situado al lado del estadio Santiago Bernabéu, en la calle madrileña del Paseo de la Habana, donde vive casualmente un madridista conocido como el padre de Bertín Osborne.

Bertín Osborne, también gran aficionado al Real Madrid, se tomó el asunto con humor y según confirmó su entorno incluso en las últimas horas ha hablado ya con el propio Joan Laporta, con quien el cantante y presentador de televisión mantiene una gran amistad. Ambos comentaron la enorme repercusión que ha tenido en Madrid.

La junta de vecinos del portal que alberga el enorme póster electoral necesitaba el visto bueno de 2/3 de los propietarios para obtener el permiso de instalar la lona en una finca que se encuentra en plena rehabilitación de su fachada. Las obras van para largo, por lo que el cartel también será visible a medio plazo.

"Mi padre me ha dicho: hijo mío, como es amigo, dile que podría haber buscado otra casa", explicó Bertín Osborne en El Transistor de Onda Cero. "Le he dicho a Laporta que el ok de mi padre seguro no lo tiene, él es socio del Madrid", añadió de forma distendida.

"Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad"

Por su parte, Joan Laporta, ha considerado que no se debe entender que la colocación de la gigantesca pancarta como una provocación y que "seguro" que Florentino Pérez, presidente del Real Marid, "se lo ha tomado con deportividad"-

"Siempre hemos tenido (cuando él ocupó la presidencia barcelonista) una relación cordial de concordia institucional", dijo Laporta a los medios delante de la pancarta. "Además sé que incluso estas cosas se las puede tomar con sentido del humor", apuntó.

Laporta posó este martes para los medios delante de la lona de cincuenta metros de altura, 20 de ancho y mil metros cuadrados, sobre fondo rojo, ubicada en el lateral de un edificio situado en la esquina del Paseo de la Habana con la calle Santiago Bernabéu, a poca distancia del estadio madridista, en la que se ve la imagen suya con el leya "Ganas de volver a veros".

"Es propio de nuestro estilo, de nuestra manera de ser, devolver el orgullo a los barcelonistas", indicó sobre esta iniciativa, de la que también comentó que "tiene un punto de ironía, es sutil, es una acción hábil".