Los votos de PP, PSOE y Vox en la Mesa del Congreso impiden las comisiones de investigación del rey Juan Carlos

La Mesa del Congreso ha impedido la admisión a trámite de las dos comisiones de investigación relacionadas con el Rey emérito solicitadas por varios grupos de la Cámara.

La admisión a trámite de las dos comisiones se ha rechazado "de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados", según informan fuentes parlamentarias.

Unidas Podemos había registrado la petición de comisión sobre el uso de las tarjetas de crédito opacas por parte de Don Juan Carlos, y la otra solicitud fue la que registraron los grupos Republicano, Plural y Bildu, para investigar las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real.

La Mesa ha tumbado estas solicitudes con los votos dePSOE, PP y Vox. Unidas Podemos ha votado a favor de la creación de ambas.

"Ponen fecha de caducidad a la monarquía"

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha criticado este martes que los letrados del Congreso hayan vuelto a informar en contra de que la Mesa de la Cámara tramite las peticiones para que se creen comisiones parlamentarias destinadas a investigar las presuntas irregularidades en las que haya podido incurrir el rey Juan Carlos.

"Esto es una fórmula muy peligrosa: ponen fecha de caducidad a la monarquía", ha sostenido en una entrevista en TVE, en la que ha instado a la Cámara Baja a investigar si la "institucionalidad puede haber sido utilizada de forma sistemática para realizar acciones corruptas".

En esta línea, el dirigente de la formación morada ha asegurado que los informes de los letrados "no dejan de sorprender" y que, lejos de favorecer a la monarquía, la "ponen en cuestión privando a la sede de la soberanía popular de la capacidad para evaluar las instituciones".

Preguntado por la posición del PSOE, contrario a impulsar una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, Mayoral ha pedido a los partidos monárquicos, entre los que ha incluido a los socialistas, que revisen su posición.

"Respetamos que haya personas que crean que la manera más adecuada o eficiente de jefatura del Estado sea la monarquía. No parece razonable que no se permita al Parlamento evaluar a esa institución. No tiene sentido. Demuestra que hay cada vez más separación entre los que se sienten más monárquicos y los que nos sentimos más parlamentarios", ha zanjado.