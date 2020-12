El Gobierno insiste en que la "previsión" es que la vacuna llegue "a principios" de 2021

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido en que la "previsión" del Ejecutivo es que la primera vacuna contra covid-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech, lleguen a España "muy pronto, a principios de año".

Así se ha pronunciado Montero tras conocerse este martes que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) podría recomendar la aprobación de esta vacuna el próximo 23 de diciembre, según ha informado el diario alemán 'Bild'. "Estamos muy pendientes de todas las novedades en el marco de autorización de las vacunas. La previsión es que las primeras vacunas lleguen muy pronto, a principios de año", ha explicado Montero, quien ha informado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordará este asunto en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. De la misma forma, también tratarán este tema el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En cualquier caso, y "mientras no exista un porcentaje de la población cubierta", la portavoz del Ejecutivo ha reivindicado que resulta "fundamental no bajar la guardia y seguir poniendo en marcha las recomendaciones que se dictan por parte de las autoridades". "La prudencia tiene que ser la tónica con la que nos movamos en los próximos días. Tenemos que extremar el cuidado en los próximos días si no queremos desandar el camino que hemos recorrido", ha advertido.