Rafael Amargo tacha su detención de "espectáculo innecesario": "Pablo Escobar solo había uno"

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, en funciones de guardia, decreto este jueves por la noche libertad provisional para el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, y también su pareja Luciana Bongianino. No obstante, mantiene abierta la investigación a ambos por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que contradice el criterio de la Fiscalía -había pedido libertad sin fianza ante el riesgo de destrucción de pruebas-, abarca a los otros dos arrestados: el productor del artista, Eduardo de los Santos, y un amigo íntimo. No obstante, a los cuatro les ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes al juzgado. Para ello ha valorado, a su favor, que los investigados tienen domicilio conocido y arraigo determinado

El artista y su pareja fueron detenidos el martes dentro de la 'operación Corax' (cuervo en latín) desarrollada por agentes del Grupo de Estupefacientes a instancias de la Fiscalía Antidroga y el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, que recupera ahora el mando de una investigación que arrancó hace un año. A su salida del juzgado, Amargó tachó de "espectáculo innecesario" los dos días que ha estado arrestado, una situación que descalificó como de "poca vergüenza y poca humanidad", aunque ironizó sobre ello al afirmar que "Pablo Escobar (el famoso narcotraficante colombiano) solo había uno". No obstante, se mostró "muy animado" para poder estrenar cuanto antes su nuevo montaje músico-teatral y, pese a que lamentó que le hayan intentado "dañar como artista", concluyó diciendo que le va a "echar unos cojones como no he echado nunca y voy a romper las tablas",

En los dos registros llevados a cabo el martes, uno en la vivienda del bailarín y el otro en la del productor, se incautaron 100 gramos de metanfetaminas, 40 de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB (más conocida como cocaína rosa, Nexus o Tucibi), dos pequeños botes de GHB (éxtasis líquido), una caja de testosterona de la marca Propandrol y un blíster de Viagra. Además, se intervino un pequeño instrumento para pesar, ocho teléfonos móviles y casi 6.000 euros en efectivo.

El abogado de Amargo negó que las cantidades de droga encontradas en el domicilio del bailarín vaya más allá de lo que sería el consumo propio. Pero fuentes policiales mantienen lo contrario y apuntan que la investigación, enmarcada en un procedimiento judicial declarado secreto, tiene "fundamentos sólidos". El letrado Cándido Conde-Pumpido tuvo su primer encuentro con el artista el miércoles a última hora, después de los interrogatorios en los que no pudo estar presente para su defensa. Un hecho que fue criticado por el jurista, disconforme con el trato recibido por su cliente.

Obra suspendida

El teatro La Latina de Madrid, por su parte, anunciaba la suspensión de la primera función de 'Yerma', el espectáculo homenaje a Lorca con el que el bailarín regresaba a los escenarios de la capital. El resto de funciones quedaban a la espera de saber si Amargo era puesto en libertad.

El artista andaluz llevaba un tiempo arrastrando numerosas deudas con empleados y colaboradores, una situación que él achacaba no tanto a su mala gestión o sus problemas personales como al hecho de haber sido víctima de una estafa. Contradictorio y amante de dar titulares, se ha declarado tan vicioso como creyente, también bisexual ("ni maricón ni gay") y ha reconocido estar en la ruina, pidiendo a sus padres que le ayudaran a comer.

En 2003 se casó en Ibiza con Yolanda Jiménez, la madre de sus dos hijos, León, de 15 años y que quiere abrir una tienda de ropa deportiva y Dante, que juega como alevín en el Rayo Vallecano. En 2012, la elegida para su segundo matrimonio fue Silvia Calvet, directora de comunicación de un grupo hotelero. Se casaron en Barcelona, pero se separaron al año. Su familia ha hecho piña en torno a él y se niegan a hablar con la prensa.