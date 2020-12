Cuarentena preventiva para estudiantes que regresen a casa por Navidad y otras 16 medidas que propone el Gobierno

16

Ventilación

Reforzar los mensajes sobre todas las medidas de prevención incluidas las relacionadas con la ventilación y las actividades al aire libre: las 6M (mascarilla, manos, metros, maximizar ventilación y actividades al aire libre, minimizar número de contactos y "Me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto").

Y es que la mayoría de los brotes se producen en el ámbito social, sobre todo en encuentros de familiares y amigos no convivientes y principalmente en lugares cerrados, "en muchos casos mal ventilados, donde se habla a un volumen alto y no se hace buen uso de la mascarilla o se realizan actividades donde es incompatible su uso continuo como comer o beber", argumenta el departamento que dirige Salvador Illa.

Los movimientos masivos de personas entre unidades territoriales con diferente incidencia acumulada generan, además, "un riesgo elevado" de difusión geográfica de la transmisión del coronavirus, por lo que resulta conveniente limitar estos desplazamientos.

"Este año debemos modificar ciertas costumbres para garantizar la seguridad y el control de la pandemia con el menor impacto en el desarrollo de las fiestas aplicando medidas que han demostrado ser efectivas", como la limitación de los desplazamientos o del número de personas no convivientes en las reuniones, concluye.