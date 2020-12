Duque dice que en 3 semanas habrá datos sobre la pérdida del satélite español:  "no ha sido un fracaso completo"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que en "dos o tres semanas" habrá más datos para explicar el fallo en el cohete Vega de la ESA que provocó la pérdida del satélite de observación español Ingenio, el pasado 17 de noviembre.

"En absoluto ha sido un fracaso completo", ha señalado este martes el ministro en el Pleno del Senado, al ser preguntado por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Salom, por qué es "tan importante dar explicaciones de cómo debe ponerse una mascarilla y no explicar por qué se pierde un satélite que ha costado 200 millones de euros".

El ministro ha explicado que el cohete Vega tuvo el accidente después de haber tenido "una reparación" por lo que creían que la misión "estaba asegurada". No obstante, ha matizado que los análisis no han concluido por lo que no pueden decir "la causa concreta" hasta dentro de "dos o tres semanas" cuando haya finalizado el informe final.

Al ser preguntado por la diputada popular por qué el satélite español no estaba asegurado y el satélite francés que también transportaba el cohete Vega "sí", Duque ha afirmado que está seguro de que el satélite de la agencia francesa "tampoco tenía seguro". "No es verdad eso. Los satélites que son comerciales sí se aseguran, pero no los que son producto de I+D", ha sentenciado.

Por su parte, la diputada del GPP ha recriminado a Duque que tiene "la obligación" de dar explicaciones y le ha pedido "un poco de transparencia" ya que, a su juicio, "desde Moncloa tienen alergia a dar la cara cuando hay un problema". "Sánchez casi nos convence de que él ha inventado la vacuna del coronavirus", ha ironizado.

"Pero si las cosas no van bien, se esconden como ahora. Hoy no tocaba hablar para que no se identifique a este Gobierno con un problema. Usted tiene que dar explicaciones de por qué hemos perdido 200 millones y por qué el satélite español no tenía seguro", ha criticado Salom.

En este punto, ha señalado que si el satélite Ingenio hubiera llegado "a buen puerto", Pedro Sánchez "hubiera intentado capitalizar el éxito de la misión". "No nos merecemos un Gobierno tan esperpéntico como este", ha lamentado.

En este contexto, la diputada del Grupo Parlamentario Vasco María Rosa Peral le ha preguntado al ministro de Ciencia e Innovación sobre los planes del Ministerio para continuar con los proyectos de observación de la Tierra tras el accidente sufrido por el cohete Vega.

El ministro ha respondido que todavía "es prematuro" hablar de programas concretos sobre la posible continuidad en programas de desarrollo de satélites españoles, por lo que ha pedido "un poco más de tiempo" para evaluar de forma más concreta los programas futuros.

No obstante, Duque ha asegurado que los objetivos más importantes de la misión, generación de conocimiento y calificación de las empresas españolas, "están plenamente conseguidos", aunque no se haya conseguido el objetivo de obtener imágenes que se iban a utilizar "para diversos propósitos".