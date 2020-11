Sanidad llama a la "responsabilidad, prudencia y sentido común" para "evitar aglomeraciones" en las calles

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha realizado este lunes "un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia" de los ciudadanos, así como al "sentido común", y ha recomendado "evitar las aglomeraciones" en las calles estos días previos a la Navidad para evitar un empeoramiento de la situación de la pandemia de covid-19 en España, porque "esto no ha acabado".

Así lo ha remarcado la secretaria de Estado en una entrevista en Canal Sur Radio,y al hilo de las imágenes de aglomeraciones que se han visto este fin de semana en ciudades españolas como Madrid, Valencia o Málaga.

"Nos gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia", porque "ha costado muchísimo trabajo y sacrificio doblegar la curva" y "no nos deberíamos olvidar de lo mal que lo han pasado muchas familias ni el sufrimiento" que provoca el virus "sobre todo cuando llega a los más vulnerables", ha dicho la representante del Ministerio de Sanidad al ser preguntada por dichas imágenes.

"Si nos gusta mucho la Navidad, procuraremos que todos estemos aquí la próxima Navidad"

Ha recomendado que, "si nos gusta mucho la Navidad, procuremos que todos estemos aquí la próxima Navidad", y en ese sentido ha defendido que "el sacrificio merece la pena".

La secretaria de Estado de Sanidad ha apelado al "sentido común" de la ciudadanía, recordando que, "si podemos hacer actividades al aire libre y evitar aglomeraciones, mejor que mejor, porque nos exponemos menos" a posibles contagios y, "por tanto, nos expondremos menos a las personas que queremos", ha sostenido.

En esa línea, Silvia Calzón ha reconocido que "las Navidades son una época especialmente entrañable" que este año serán "especiales", y "tendremos que centrarnos en proteger a los que más queremos", y "quizá sacrificar una forma de relacionarnos con múltiples personas de muchos ambientes para intentar disfrutar más y proteger más a quien más queremos, sobre todo a las personas mayores".

Restricciones en Navidad

Sobre las medidas restrictivas que se vayan a adoptar de cara a las fiestas navideñas en España, la secretaria de Estado ha defendido que las comunidades autónomas "tienen que tener autonomía necesariamente" para fijar esas limitaciones y, "dentro de sus propios territorios, adaptarse a sus situaciones epidemiológicas distintas".

Ha recordado que existe "un grupo de trabajo que ha venido trabajando" por parte del Ministerio de Sanidad "en el diseño de algunas medidas básicas que se puedan poner en común" en los próximos días, y ahora "se está recopilando esa información" y "probablemente el tema saldrá a debate el miércoles" que viene en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de un conjunto de medidas que servirían para dar "un mensaje único a la población", según ha abundado Silvia Calzón, que en todo caso ha insistido en señalar que "probablemente todas las medidas no serán las mismas en el territorio, porque no lo han sido en los últimos meses", ya que "la situación de la epidemia ha sido cambiante" en el conjunto de España.

Descenso de contagios en España

La 'número dos' del Ministerio de Sanidad ha confirmado que ahora mismo se da una "mejora de los indicadores" de la evolución de la pandemia en España, pero ha advertido de que este contexto hay que tomarlo "con mucha cautela", porque "seguimos teniendo unas cifras muy alta", y aunque "es cierto" que el descenso en el número de contagios detectados "empieza a traducirse en una disminución de hospitalizaciones y de ocupación de unidades de Cuidados Intensivos (UCI)", eso no quita para que la situación siga siendo "muy preocupante en número de contagios y, sobre todo, de ocupación hospitalaria".

Por eso, según ha aseverado, "no nos podemos permitir un paso atrás de esta tendencia descendente que tanto trabajo nos ha costado lograr" y que se ha mantenido durante el fin de semana recién concluido, según ha confirmado Silvia Calzón, quien, no obstante, ha recordado que los datos de los fines de semana y de los lunes "los ponemos un poco en cuarentena" en el Ministerio de Sanidad porque "puede haber un poco de retraso en las notificaciones".

Ha comentado que esa "tendencia a la baja" se aprecia en todas las comunidades autónomas, y al hilo ha valorado el trabajo realizado en todas ellas para doblegar la curva, y ha citado los casos concretos de la Comunidad de Madrid, Cataluña o Navarra, así como el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han logrado "revertir la situación con medidas muy duras que se han demostrado muy eficaces".

En esa línea, ha dedicado palabras de "agradecimiento" a los consejeros autonómicos de Sanidad "por la labor que están realizando" en esta crisis, teniendo en cuenta que "ninguno de ellos está en una situación fácil" y "han pasado por situaciones muy duras, de mucho estrés, por la toma de decisiones que a veces cuesta explicar a la ciudadanía".

También ha valorado la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de quien ha dicho que es "un grandísimo servidor público que ha demostrado un compromiso indudable" con la sanidad española y ha jugado "un papel fundamental durante toda la pandemia, siendo el rostro que se colaba en el salón de nuestras casas para explicarnos lo que estaba pasando", con un "lenguaje fácil" y una "terminología que todo el mundo ha ido haciendo suya" gracias a su "muy importante labor de pedagogía".

Calzón ha añadido que "todas las comunidades autónomas son conscientes de que la relajación de las medidas mientras el virus continúa en unas cifras que nos deben seguir preocupando conlleva un retroceso en lo conseguido hasta ahora", y esa es "una idea fundamental que debemos tener muy presente".

Por otro lado, preguntada sobre si a los estudiantes o trabajadores españoles residentes en el extranjero que quieran volver en Navidad a España se le va a exigir una prueba PCR negativa para entrar en el país, ha respondido que así será para quienes procedan de países con "incidencias altas", como establece la resolución puesta en marcha "desde hace pocos días" para quienes lleguen a España desde el extranjero.

Finalmente, sobre la posibilidad de abrir las estaciones de esquí, la secretaria de Estado ha explicado que este lunes por la tarde hay programada una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas que disponen de esas instalaciones en la que "se va a analizar la situación y se va a partir de escuchar qué quiere cada comunidad" para, a partir de ahí, saber cómo ir "avanzando".