Los confinamientos perimetrales y toques de queda hacen "inviable" el turismo activo aragonés

Las medidas adoptadas para tratar de paliar la crisis sanitaria, sobre todo los confinamientos perimetrales y los toques de queda, están haciendo "prácticamente inviable" el turismo activo aragonés. Algunas de las empresas dedicadas a este ámbito ya han tenido que cerrar.

Así lo ha indicado la secretaria de la Asociación de Turismo Deportivo, Chus Montañés, en declaraciones a Europa Press, quien ha evidenciado que los confinamientos de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, de las provincias y de la Comunidad autónoma han hecho que mucha población no pueda moverse y, por tanto, que las empresas que se dedican a este tipo de actividades estén sin clientes.

Además, el sector se encuentra ahora en temporada baja, ya que todavía no ha nevado ni han abierto las estaciones de esquí, algo que mueve a muchos turistas, y las actividades acuáticas que se organizan con el buen tiempo ya han terminado.

Pero para Montañés, no sólo los confinamientos están afectando a este tipo de actividades: "El tema de los toques de queda desincentiva mucho. La gente no quiere viajar y a las 20.00 horas encontrarse todo cerrado". Por todo ello, ha afirmado que no están recibiendo visitas.

"En el momento en el que abran los confinamientos interprovinciales las cosas pueden mejorar algo, pero ahora estamos muy limitados en cuanto al volumen de gente que puede venir", ha lamentado. Asimismo, ha remarcado que la inseguridad económica y sanitaria que siente la población tampoco ayuda a incentivar el turismo.

En este contexto, desde el sector se está trabajando en plantear una serie de medidas que puedan ayudar a estas empresas. "Estamos intentando resistir, pero ya hay algunas que se han dado de baja en la asociación por no podemos continuar adelante con los gastos ordinarios de mantenerse abiertos, aunque será en primavera, con la nueva temporada, cuando se vea quienes siguen aguantando", ha apuntado.

En concreto, sobre su empresa de turismo deportivo, Locura de Vida, Montañés ha reconocido que la situación es "muy difícil", ya que "además de perder toda la primera hemos perdido todo el otoño". Ha señalado que hasta que la gente de las ciudades no puede moverse con mayor libertad entre provincias no se recuperarán.

En este punto, ha recordado que las empresas han tenido que tomar medidas de seguridad frente a la pandemia pero, además, bajar sus ratios en las actividades que organizan, lo que ha disminuido bastante los ingresos.

No obstante, no tiran la toalla. En concreto, desde Locura de Vida continúan con actividades como la de 'Superviviencia', una iniciativa en la que enseñan a los clientes diferentes técnicas para sobrevivir en la montaña si algún día les ocurre algo.

"Son unas técnicas para toda la familia. Muchas veces el adulto sabe reaccionar, pero si le pasa algo los niños se quedan sin saber qué hacer. Por ello, pensamos que es una iniciativa que puede ser muy útil para toda la familia".

Asimismo, siguen organizando escaladas de vía ferrata -para principiantes- y rutas en 4x4 por las sierras de Loarre y Alcubierre.