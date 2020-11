Illa rechaza realizar test masivos para contener contagios en Navidad: "La solución es responsabilidad"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado que los test de antígenos masivos sean la solución para contener los contagios de covid-19 en Navidad, tal y como ha planteado este jueves la diputada del Partido Popular Ana Pastor en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

"No creo que un testeo masivo de antígenos antes de Navidad sea la solución, más bien creo que la solución es apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y un acuerdo de consenso con las comunidades autónomas para respetar las medidas. Este es más bien el camino", ha expresado el ministro.

Ana Pastor ha propuesto realizar test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del covid. "A lo mejor el plan de Navidad es extender el test de antígenos a toda la gente que se va a mover entre CCAA. Sería bueno coordinarse con los consejeros y hacer un test a los ciudadanos que se muevan, a todos los que se pueda. Haciendo test masivos a una parte de la población bajas mucho la transmisión", ha justificado.

El ministro le ha contestado que Sanidad está "estudiando" y lo seguirá haciendo las estrategias de test masivos, pero ha expresado a la diputada 'popular' dudas sobre su eficacia: "¿Usted se acuerda del test en toda la población en una ciudad de Madrid (Torrejón de Ardoz)? ¿Tuvo algún impacto real? ¿Se acuerda del cribado masivo a los docentes en Madrid? ¿Tuvo algún impacto real?".

Así, ha explicado que los test de antígenos están incorporados en la estrategia española de lucha contra la pandemia, pero ha puntualizado que "no son inmediatos". "Deben ser usados en un contexto determinado, en los primeros días de infección y en contextos de alto nivel de prevalencia. Si se usan así, sí funcionan bien", ha argumentado.

De la misma forma, ha negado que haya razones políticas detrás de la no recomendación de cribados masivos con estos test: "No hay razones de tipo político. Alentamos los test en determinadas circunstancias. Las PCR tienen que seguirse manteniendo y se añadiera el test de antígenos. En Europa, tienen un conjunto de recomendaciones y nosotros las seguimos".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó el pasado 17 de noviembre que su objetivo es que antes de las Navidades todos los madrileños puedan realizarse un test de antígenos gratuito para ir a ver a sus familiares, en línea con lo planteado este jueves Ana Pastor. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño matizó las palabras del vicepresidente, sosteniendo que "en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad" esta propuesta.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha vuelto a reclamar que Sanidad de 'luz verde' a esta medida. El ministro, quien no las ha rechazado de pleno, sí que ha expresado dudas: "¿Qué tipo de pruebas se van a hacer? ¿Quién las va a interpretar? ¿Cómo se asegura que se va a comunicar un diagnóstico positivo de una enfermedad que es de declaración obligatoria? ¿Cómo van a garantizar las farmacias circuitos separados covid y no covid? ¿Qué pasa si se detecta un positivo y en el establecimiento hay más personas?".

Ante todas estas cuestiones, el ministro ha recordado que se ha pedido a las comunidades autónomas que presenten un plan detallado para la implementación de estas pruebas rápidas en las farmacias. De la misma forma, ha argumentado que no es necesario en estos momentos incrementar el número de pruebas realizadas, ya que España hace "el doble de las recomendadas" a nivel europeo, unas 2.000 semanales por cada 100.000 habitantes.

"No habrá 17 Navidades"

Por otra parte, el ministro ha respondido a las dudas de algunos diputados acerca del plan de Navidad. "No habrá 17 navidades. Habrá una en cada hogar que lo quiera celebrar, pero espero que la gente la celebre con responsabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y lanzar un único mensaje a la ciudadanía", ha defendido. "Ayudaría que todos remáramos en la misma dirección", ha reprochado a la oposición.

Sobre las cuestiones planteadas por el resto de grupos al Plan de Vacunación, el ministro ha resaltado que cualquier compra se va a realizar dentro del paraguas de la Unión Europea, ya que ningún Estado miembro puede negociar bilateralmente con ninguna compañía farmacéutica. "Pagaremos cuando vayan llegando las vacunas. Si usted tiene un planteamiento alternativo mejor, tengo curiosidad por conocerlo", ha dicho Illa a Pastor.

El ministro ha defendido en reiteradas ocasiones que "no se va a sacrificar nada de eficacia a la hora de aprobar vacunas". "En Europa no se va a sacrificar nada de seguridad y de eficacia a la hora de autorizar vacunas. Yo no soy experto en vacunas, pero me fío de los técnicos y científicos españoles y europeos. No me hace falta mucho más. Lo hemos visto con la gripe, este año ha habido un incremento muy notable de vacunación", ha apostillado.

Además, Illa ha explicado que no habrá ningún problema logístico con las vacunas. "La logística de algunas vacunas es complicada pero está resuelta. La propia compañía Pfizer ha dado respuesta a estos requerimentos logísticos", ha asegurado en referencia a la necesidad de conservar esta vacuna a una temperatura de -80ºC. "Estamos trabajando todos con ella (la compañía), no hay que aprovisionarse de materiales especiales", ha tranquilizado.