No, no es verdad; las autopsias no están prohibidas en España por la covid-19

Los forenses aseguran que la información que corre por las redes sociales sobre la prohibición de autopsias hasta 2021 no es correcta. La ley no prohíbe las autopsias, sino que abre la posibilidad de realizar por vía telemática aquellos informes forenses que no requieran exploración presencial.