Ciudadanos seguirá negociando para que "no se consume" el preacuerdo con ERC

Ciudadanos seguirá negociando los Presupuestos hasta el final y trabajará para que no se consume el preacuerdo que el Gobierno ha firmado con ERC, ha asegurado el portavoz adjunto del partido naranja, Edmundo Bal, quien ha insistido en que las dos vías siguen siendo incompatibles.

En una rueda de prensa en el Congreso, ha puesto además en valor la enmienda transaccional firmada con el grupo socialista para poner en marcha la tarjeta única sanitaria en todo el país, una reivindicación antigua de la formación, ha recordado Bal, a la que los republicanos catalanes se han opuesto siempre.

Bal ha dejado claro que Ciudadanos no se da por vencido pese al preacuerdo con los independentistas, porque no está todavía hecho -ha recalcado- ni tampoco por el apoyo comprometido de EH Bildu.

Esperarán, por tanto, hasta el momento en que Pedro Sánchez escoja para decidir su voto, subrayando una vez más que no habrá una foto final con ERC y Cs juntos. Pero mientras tanto, harán lo posible "para desbaratar" los planes de ERC.

Además de poner en valor la enmienda sobre la tarjeta sanitaria única, el portavoz ha asegurado que las principales líneas de Cs han superado "la fase del veto del Ejecutivo".

Dos de estas condiciones económicas, ha recordado, son las ayudas a fondo perdido de hasta un 75 por ciento de la facturación del ejercicio anterior para pymes y autónomos y que se considere baja laboral la de los padres que tengan que cuidar de sus hijos en cuarentena y no puedan teletrabajar.

No se ha referido a las dos exigencias políticas que supeditan su apoyo: que se suprima la enmienda que acaba con el castellano como lengua vehicular y el compromiso por escrito del Gobierno de que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que no parece probable que el Ejecutivo asuma.

En todo caso, Bal se ha mostrado muy satisfecho por lo conseguido hasta el momento y ha asegurado que aún queda "muchísimo que negociar" hasta el jueves de la semana que viene, ya que Cs mantiene 260 enmiendas vivas, entre ellas también las relacionadas con la prórroga de los ERTE hasta julio, extender los créditos ICO o un plan de protección al sector del turismo y la hostelería.

Si en algunas de estas medidas u en otras que Cs considere que son buenas para los españoles coinciden con ERC, por ejemplo inyectar dinero a la justicia, como promueven los separatistas y el BNG, no dudaran en apoyarlas, ha dicho.

Votarán siempre a favor de las enmiendas que consideren buenas "independientemente" de quién las proponga, ha asegurado.