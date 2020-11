Gobierno y autonomías decidirán en una semana las medidas anticovid de Navidad

El Gobierno y las comunidades han creado un grupo de trabajo para elaborar un paquete de recomendaciones de cara al puente de la Constitución y la Navidad que esperan aprobar el próximo miércoles y que, sin obviar el carácter "especial" de estas fechas, tampoco dejarán "bajar la guardia".

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha presidido en Mérida junto a la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En esta nueva reunión, la primera que se traslada fuera de Madrid y en la que participado un ministro de Sanidad de la Unión Europea, en este caso la portuguesa Marta Temido, el Ejecutivo y las autonomías han decidido crear un grupo de trabajo con el objetivo de que en el encuentro del próximo miércoles puedan dar luz verde a una batería de recomendaciones para diciembre.

"No vamos demasiado tarde", ha zanjado el ministro. "Estamos a 18 de noviembre. Queda mes y medio, Vamos en tiempo y forma", ha abundado.

Las recomendaciones en las que trabaja el grupo de expertos abarcarán desde las relaciones con las personas mayores, el regreso de los estudiantes, las celebraciones familiares, los actos religiosos y "la bienvenida a los Reyes Magos".

"Diciembre, y la Navidad, es un momento excepcional que presenta singularidades en el calendario", ha señalado Illa, quien ha reconocido que esos consejos no obviarán el carácter "especial" de estas fechas tan señaladas, pero irán encaminados a que se puedan celebrar con "garantía de seguridad".

Illa no ha ido más allá de cuáles serán, aunque sí ha avisado que la percepción que ha recibido de todos los consejeros es "una actitud de extrema prudencia a la hora de flexibilizar las medidas" ya existentes. De hecho, "nadie ha hablado hoy de relajar medidas", ha asegurado.

"Que no va a ser una Navidad igual que la anterior me parece que todos los españoles ya lo saben. No podemos hacer como si no pasara nada", ha proseguido el ministro, quien ha reiterado que la situación epidemiológica sigue siendo de "estabilidad a la baja".

Pero, aunque la incidencia a 14 días ha vuelto a descender hasta los 452 casos por cada 100.000 habitantes, "deberíamos estar en torno a 50-60. Nos queda muchísimo recorrido de mejora", ha apostillado.