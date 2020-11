Los barones del PSOE responden a Sánchez que una cosa es lealtad y otra acatamiento sin información

Los barones del PSOE han replicado aPedro Sánchez, que en la Ejecutiva Federal ha reprochado a algunos presidentes autonómicos sus críticas al pacto con Bildu para los presupuestos, y le han recordado que "una cosa es lealtad y otra acatamiento sin información".

Según han informado fuentes autonómicas socialistas, los barones estarían "encantados" de "ser leales" si alguna vez se contara con ellos, "y no que tuvieran que enterarse de lo que ocurre (en referencia al supuesto acuerdo con la formación abertzale) por lo que cuenta el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o lo que avanzan los medios de comunicación".

En lo que también coinciden los barones es que ellos son "leales" a la posición "que el partido siempre mantuvo sobre Bildu". Posición, han dicho, que era compartida el propio Pedro Sánchez y la dirección federal y que se resumía en dos palabras: "No pactar".

Reprimenda de Sánchez a los barones

Con estas consideraciones, los barones salen al paso de los reproches del secretario general que, en la Ejecutiva Federal de este lunes, ha aprovechado su intervención para acusar a los líderes autonómicos críticos con Bildu de "generar confusión", según han informado fuentes de la Ejecutiva.

Al parecer, y según esas fuentes, Sánchez ha sido "muy duro" y "contundente" con los presidentes autonómicos que estos días se posicionaron abiertamente contra el apoyo de Bildu a las cuentas públicas y las ha advertido de que sus declaraciones lo único que hacen es "dar argumentos" a la derecha.

No se ha referido a los comentarios de Sánchez el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien, en rueda de prensa, ha asegurado que la Ejecutiva Federal se ha posicionado "en su totalidad" al lado de Pedro Sánchez y del grupo parlamentario.

Según Ábalos, uno de los que ha intervenido en la Ejecutiva ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha explicado su posicionamiento pero dejando claro que "apoya" al Gobierno y su "prioridad" de sacar adelante los presupuestos.

El secretario de Organización del PSOE ha admitido que ha hablado con todos los "compañeros" de la Ejecutiva que estos días han sido críticos con el apoyo de Bildu: "He hablado con todos ellos y me han manifestado que entienden la voluntad del Gobierno y no tienen intención de ser utilizados por quien no quiere a este Gobierno, ni al PSOE".

Estos días, los barones más críticos con el Gobierno por el apoyo de Bildu a los presupuestos han sido Fernández-Vara, que sí está en la Ejecutiva socialista y hoy ha intervenido, y los líderes regionales de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente, que no pertenecen al órgano federal.