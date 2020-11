Omella defiende el acto con 600 personas en la Sagrada Familia pero pide perdón si ofendió

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido este lunes perdón a "la gente que se haya sentido herida" por la ceremonia de beatificación del sábado en la Sagrada Familia de Barcelona, a la que asistieron 600 personas, pero ha subrayado que fueron "responsables" con las medidas de aforo y seguridad sanitarias.

Horas después del acto, el departamento de Salud de la Generalitat anunció la apertura de un expediente para comprobar si se cumplieron todas las medidas de protección en la beatificación. Salud señala que el Estado de Alarma no permite cerrar espacios religiosos porque la Constitución considera la libertad de culto un derecho fundamental, por lo que solo puede reducir aforos. No obstante, señalaba el "riesgo epidemiológico injustificable dada la situación actual", por lo que anunció el refuerzo de medidas para que no vuelva a pasar.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, se ha mostrado "sorprendido" por la polémica generada, pero ha dicho que el Arzobispado fue responsable con las medidas contra el coronavirus tomadas durante la ceremonia.

Omella ha dicho que el aforo podría haber llegado a 800 personas, respetando el 30% de aforo para actos religiosos, pero que hubo menos de 600: "El aforo se guardaba bien. Había sitios libres. Creo que hemos sido responsables".

"El aforo se guardaba bien. Había sitios libres. Creo que hemos sido responsables". Juan José Omella

Ha subrayado que no tiene constancia de la apertura de un expediente por parte del Govern, pero que tiene el "derecho y el deber" de investigar si tienen alguna duda.

Omella ha abogado por una mesa de trabajo con todas las instituciones afectadas, desde el mundo de la cultura, la restauración y los trabajadores, para "colaborar" con el Govern en mejorar la situación y evitar tensiones, y ha añadido que no quiere ninguna confrontación.

La beatificación de Joan Roig Diggie

Juan José Omella presidió el sábado en la basílica de la Sagrada Familia la ceremonia de beatificación de Joan Roig Diggle, un joven que fue asesinado a los 19 años por milicianos en los inicios de la Guerra Civil, el 12 de septiembre de 1936. En un comunicado, la Iglesia Archidiocesana de Barcelona reivindicó la figura del joven y afirmó que fue martirizado por su fe y "porque no tenia miedo de defender a Cristo".

El acto reunión a 15 obispos y cerca de 580 asistentes, entre los que se encontraban familiares del beato, autoridades y miembros de la Asociación de Amigos de Joan Roig i Diggle.