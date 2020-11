Elena Vanessa Martínez, nueva presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha nombrado a Elena Vanessa Martínez comonueva presidenta tras la renovación de su Junta Directiva. Martínez, que hasta el momento ocupaba el cargo de vicepresidenta y que sustituye a Pere Godoy, estará al frente de la SEE durante los dos próximos años. En esta nueva etapa, los epidemiólogos asociados pretenden seguir aportando luz al conocimiento de la covid-19 sin dejar de lado la investigación de otros problemas de salud.

Según informan desde la SEE, su nueva presidenta trabaja en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y siempre ha estado ligada a la Vigilancia Epidemiológica.

Su elección como presidenta se completa con la incorporación a la Junta Directiva de la SEE de Óscar Zurriaga Llorens como vicepresidente y Alberto Lana Pérez, Paula Fernández Pires y Brenda Biaani León Gómez como vocales. Además, Federico Arribas Monzón continúa como secretario, M. João Forjaz como vocal y Sabina Pérez Vicente como tesorera. Dejan su cargo como vocales Pedro Gullón, José Miguel Carrasco y Diana Gómez.

La trayectoria profesional de Elena Vanessa Martínez, licenciada en Medicina y Especialista en Medicina Preventiva, ha estado siempre ligada a la Vigilancia Epidemiológica. Actualmente trabaja en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Ha participado en varios proyectos de investigación y forma parte del grupo 32 del CIBERESP. Además, ha sido docente de la Universidad CEU San Pablo, la Universidad de Alcalá de Henares y la Escuela Nacional de Sanidad

La nueva presidenta afronta este reto con el claro objetivo de seguir trabajando para “dar respuesta a los problemas de salud de la ciudadanía, generar conocimiento útil y didáctico para la población e involucrar a las instituciones para conseguir mejorar la Salud Pública".

A pesar de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, la SEE insiste en no ignorar el estudio de otros problemas de salud. “A pesar de la situación que nos ha tocado vivir, no conviene olvidar que sigue habiendo muchos otros problemas que no deben dejarse de lado. Hacerlo no solo agravaría el problema, sino que probablemente lo dilataría en el tiempo”, explica la nueva Junta de la SEE.

Además, el nuevo equipo continuará trabajando para poner en valor esta disciplina y la importancia de la evidencia científica en Epidemiología, más allá de la covid19, así como la salud poblacional más allá de la individual.

A nivel interno, la meta más inmediata de la SEE es aprobar el nuevo plan estratégico que guíe las actuaciones de los próximos cuatro años.

Perfil profesional de los nuevos miembros de Junta de la SEE:

Óscar Zurriaga Llorens (vicepresidente), Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de València. Actualmente es profesor titular en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València y desempeña el cargo de Jefe de la Sección de Estudios e Información Epidemiológica en la Generalitat de la Comunidad Valenciana. En los últimos años también ha estado muy ligado al campo de la investigación, ya que lideró el área de Investigación, Innovación Tecnología y Calidad de la Conselleria.

Alberto Lana Pérez (vocal), licenciado en enfermería por la Universidad de Oviedo, institución en la que ha colaborado como investigador y en la que, desde el año 2005, trabaja como profesor del departamento de Medicina. Durante los últimos cinco años ha compaginado esta actividad con la de evaluador de proyectos en instituciones públicas de gobiernos autonómicos, en el Instituto de Salud Carlos III y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay.

Paula Fernández Pires (vocal), graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente profesora y Ayudante del Grado de Terapia Ocupacional del Departamento de Patología y Cirugía de esa misma universidad. Entre sus intereses destaca la atención temprana y pediátrica y también la epidemiología. De hecho, es socia del Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos.

Brenda Biaani León Gómez (vocal), Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha desempeñado labores como médico general en la Beneficencia Española de Tampico y como médico investigador en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. Sus líneas de investigación se centran en la salud sexual y reproductiva y las desigualdades en el ámbito de la salud. También ha participado en proyectos de investigación sobre natalidad, consumo de tabaco en España y desde el año 2017 es becaria en la Agencia de Salut Pública de Barcelona.