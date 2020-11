Los escaladores que entrevistaron a Simón se disculpan por la broma que le ha costado duras críticas

Los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou han pedido disculpas a Fernando Simón por la broma que le gastaron la semana pasada durante una entrevista, después de que el epidemiólogo les siguiera el juego y recibiera después duras críticas por su comentario sobre las enfermeras.

"Si hay algo que nos os pareció bien: perdón, de verdad, de corazón. Iker y yo somos gente que suma, nunca entramos en polémicas o intentamos no hacerlo, tiramos buen rollo a todo el mundo. Y esa es la vida que entendemos. O sea que si alguno se ha sentido un poco herido con los comentarios, de verdad, ya nos podéis disculpar", explican en un vídeo.

La polémica surge a raíz de una pregunta que lanzó el escalador Eneko Pou al experto.

- "Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?", le preguntó uno de ellos en tono de humor.

- "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después", respondió Simón.

Trataqndo de quitarle seriedad a su comentario, Simón comentó acto seguido que siempre ha "tenido mucho miedo a las mujeres". "No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres", contó.

Tras las críticas a Fernando Simón, tanto por parte del PP como por parte del Consejo General de Enfermería, que pidió también una "disculpa" a Simón por su comentario, al que ambas formaciones calificaron de "machista", los hermanos escaladores colgaron este lunes un vídeo en sus redes sociales pidiendo perdón a "todo el mundo que se haya sentido herido por alguno de los comentarios" de su entrevista a Fernando Simón. "Si hay algo que no os pareció bien, perdón, de corazón".