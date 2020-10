Cataluña pedirá el confinamiento domiciliario si no funcionan las medidas

El Govern de la Generalitat instará al Gobierno a que declare el confinamiento domiciliario en Cataluña si las actuales medidas para frenar la pandemia no son efectivas.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de Salud del Govern, Marc Ramentol, en declaraciones a TV3, en las que ha apuntado que el actual ritmo de contagios, de alrededor de 5.000 diarios, es "insostenible" para el sistema.

Las nuevas medidas aprobadas por el Govern de la Generalitat para la contención de la covid, que establece el cierre del perímetro de Cataluña durante 15 días y un confinamiento de todos los municipios de viernes a domingo, ha entrado en vigor este viernes tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

"Si vemos en el curso de los próximos días o semanas que las medidas que hemos tomado no son suficientes para que este 'semáforo' de la red asistencial que tenemos en rojo cambie de color, lógicamente tendremos que instar en todo caso al Gobierno para que plantee esta posibilidad", ha apuntado sobre el confinamiento domiciliario.

Ramentol ha señalado que, como Govern, no pueden renunciar "a ninguna medida" que consideren efectiva para "doblar la curva": "No nos contentamos con aplanarla. No nos podemos quedar estabilizados en 5.000 casos al día, es insostenible".

El secretario de Salud ha apuntado que bajar a 1.500 casos diarios permitiría "empezar a revertir" las medidas restrictivas impuestas por el Govern, ya que es una cifra que se sitúa por debajo del umbral de "máxima seguridad" que permitiría mantener en los centros la actividad ordinaria y la actividad de pacientes con covid.

Asimismo, Ramentol ha avanzado que el Govern ya está en disposición de contratar a estudiantes de último curso de medicina y enfermería para reforzar la sanidad.