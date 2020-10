Si recibe un email del Ministerio de Sanidad, sospeche: puede ser un virus 

El Ministerio de Sanidad ha alertado este miércoles de que ha detectado una campaña de envío masivo de correos electrónicos maliciosos que intentan su suplantarles mediante la duplicación de la imagen corporativa y el uso de dominios de correo inexistentes, como '@mscbs.gob.es', que pretenden llamar la atención del que lo recibe con información relacionada con términos como 'coronavirus', 'la COVID-19' y 'Estado de Alarma', entre otros.

"Hay que tener en cuenta que desde el Ministerio de Sanidad no se envían correos desde el dominio '@mscbs.gob.es', por lo que todas las direcciones de correo procedentes de ese dominio son falsas ('aviso@mscbs.gob.es', 'covid@mscbs.gob.es', etc)", y, por tanto, Sanidad recuerda que dichos correos deben ser eliminados y evitar descargar los ficheros adjuntos o seguir los enlaces que puedan contener.

Como medidas de precaución generales se recomienda: no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayan solicitado, elimínelos directamente; no contestar en ningún caso a estos correos; tener precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocido; y cuidado al descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos conocidos.

Por último, recuerdan, "es preciso indicar que los correos enviados desde el Ministerio de Sanidad pueden ser verificados por los servidores de correo destinatarios, de forma que la mayor parte de los ciudadanos no habrán recibido correos que suplanten la identidad del Ministerio de Sanidad".