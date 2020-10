El PP reclama que Sánchez comparezca quincenalmente y limitar la alarma a dos meses

El PP ve insuficiente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca cada dos meses en el Congreso para rendir cuentas por el estado de alarma, reclama que sea cada 15 días y mantiene su exigencia de limitar la alarma ocho semanas, hasta el 20 de diciembre.

Los "populares" han mantenido contacto con los grupos de la oposición, con todos salvo con EH Bildu, para garantizar el control parlamentario del estado de alarma, pues ve "totalmente insuficiente" que el Gobierno se abra únicamente al control parlamentario cada dos meses.

Por ello, el PP ha presentado su propia proposición de resolución a la prórroga del estado de alarma, que se debatirá este jueves, aunque no descarta apoyar "proposiciones de resolución de otras formaciones políticas destinadas a salvaguardar el control parlamentario", según han indicado fuentes de la dirección este miércoles.

El PP, que ha decidido no anunciar por el momento el sentido de su voto en el caso de que su propuesta no prospere, ha vuelto a reclamar que este jueves sea el presidente, Pedro Sánchez, y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien solicite ante la Cámara Baja la prórroga del estado de alarma.

"Los españoles no se merecen que el presidente del Gobierno no dé la cara", subrayan fuentes de la dirección del Partido Popular.

En la propuesta de resolución presentada en el Congreso por el PP a diez minutos de que finalizase el plazo, el PP mantiene las dos exigencias anunciadas por su líder, Pablo Casado, el pasado lunes.

Así, los "populares" reclaman que el estado de alarma dure un máximo de dos meses, hasta el 20 de diciembre, y que durante su vigencia se cree un "marco jurídico alternativo a la excepcionalidad constitucional para situaciones de emergencia sanitaria", tramitando la modificación urgente de la ley de salud pública.

Con este plan B jurídico, el PP busca que se pueda limitar la movilidad y proteger la salud y los derechos y libertades fundamentales, según reza el texto presentado por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

A esas dos condiciones suman una tercera, la comparencia quincenal del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis sanitaria, económica y social a causa del coronavirus.