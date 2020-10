El juez impone una orden de alejamiento a la mujer de Mainat, que tampoco podrá ver a sus hijos

El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional a Angela Dobrowolski, investigada por presuntamente intentar matar a su esposo, el productor de televisión Josep Maria Mainat, de quien el juez le ha impuesto una orden de alejamiento, según consta en el auto de este domingo.

El Ministerio Fiscal había pedido el ingreso en prisión provisional o, alternativamente, una orden de alejamiento, mientras que Mainat se ha adherido a la petición de alejamiento, sumando en esta a sus hijos, según consta en el auto dictado por el juez este domingo.

No considera que hay riesgo de fuga

El magistrado ha desestimado la petición de prisión provisional que ha hecho el Fiscal, y ha argumentado que no considera que haya riesgo de fuga porque Dobrowolski ha cumplido hasta ahora con las comparecencias semanales que se le impusieron cuando fue detenida y porque "no se aprecia falta de arraigo en la ciudad en la que reside desde hace suficiente tiempo".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha detallado que el juez ha impuesto a Dobrowolski una orden de alejamiento de un kilómetro de Mainat y los hijos que tienen en común, y también le ha retirado el pasaporte y deberá presentarse en el juzgado cada semana, como ya hacía hasta ahora.

En cuanto a la orden de alejamiento, el juez ha sostenido que en las diligencias "se aprecian indicios racionales de criminalidad contra la encausada como supuesta autora de un presunto delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa".

Dado el curso de la investigación hasta ahora, el juez ve "una evidente situación de riesgo objetivo para la víctima", y señala que Dobrowolski ha protagonizado, después del intento de homicidio, al menos dos episodios de violencia física y verbal contra Mainat y uno de sus hijos menores.

"Es la madre de mis hijos"

El juez también impone a Dobrowolski la prohibición de comunicarse con Mainat, y en esta medida no incluye a sus hijos para "no privar a aquella completamente de una mínima relación con los mismos en interés de éstos".

La causa se mantiene abierta por un presunto de homicidio en grado de tentativa, y Mainat, que ha declarado como víctima, ha afirmado estar "contento" de que el juez no haya enviado a prisión a Dobrowolski.

"Lo último que quería es que mis hijos pensaran, leyeran o les dijeran que yo he pedido que su madre fuera a la cárcel. A veces me preguntan por qué no soy más agresivo con ella, y es simplemente porque es la madre de mis hijos", ha expresado Mainat ante las cámaras al salir del juzgado.

Sobre su petición de orden de alejamiento, que el juez ha aceptado, ha dicho: "Voy con un guardia. Tengo miedo de que pueda pasar algo, y no quiero que pase".

Mainat ha confirmado ante el juez la misma declaración que hizo a los Mossos d'Esquadra, y a partir de la cual se abrió la investigación, ha afirmado: "He leído que yo aseguro que mi mujer intentó asesinarme. Jamás he dicho esto. He dicho que ha pasado esto, he estado a punto de perder la vida y hay muchos puntos de esa noche que no veo claros, quiero que se investigue con un buen abogado y unas buenas pruebas periciales".

También ha explicado que pedirán un informe psicológico sobre Dobrowolski, y sobre la noche de los hechos ha dicho: "Cuando me desperté, evidentemente estaba muy aturdido, y lo último que recordaba hasta despertarme era que Angela estaba poniéndome unas inyecciones. En aquél momento hice una conexión obvia".

"Me quería encarcelar a toda costa"

Unos minutos después de las declaraciones de Mainat, han salido del edificio Dobrowolski y su abogado, Jorge Albertini, que han contradicho las afirmaciones del productor televisivo sobre lo ocurrido en el procedimiento.

"Faltan pocos días para el cumpleaños de mi hijo y mi marido me quería encarcelar a toda costa", ha asegurado Dobrowolski, que ha considerado un alivio mantener la libertad provisional. Tras acordarse la orden de alejamiento, la investigada también ha cuestionado la actitud de Mainat: "No me parece la actuación de una persona que tiene miedo de mí, riéndose de mí cuando me amenaza".

Albertini también ha insistido en que la acusación particular, Mainat, ha subscrito la petición del fiscal para acordar prisión provisional para Dobrowolski, a pesar de que el auto del juez señala lo contrario.