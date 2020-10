Amigos y familia, el foco del virus en España

Inmersas en la segunda ola de la pandemia y con los cierres a la vuelta de la esquina, sino ya ejecutados, son varias las comunidades que han optado por volver a limitar el número de personas en grupo. No es de extrañar cuando, con los datos del Ministerio de Sanidad en la mano, las reuniones con amigos y parientes y el mismo ámbito familiar son el origen del 40% de los 10.060 brotes notificados desde que finalizó el estado de alarma.

Un brote es cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en la que se ha establecido un vínculo epidemiológico y desde el 21 de junio y hasta este viernes, esos más de 10.000 notificados suponen que ha habido una media de 81 al día.

Por grandes ámbitos, el social es el que más brotes acumula, con 3.136 (31,2%). Y dentro de este, siete de cada diez veces que ocurre uno se produce en las reuniones con amigos y parientes (2.141). En cuanto al ámbito familiar, que acumula 1.907 brotes (18,9%), solo se tienen en cuenta aquellos surgidos entre diferentes domicilios de una misma familia que tienen "interacciones típicas". Por ejemplo, entre la casa de la hija y el yerno y la de los padres de ella si les van a llevar la compra y resulta que se contagian los cuatro, pero no si solo se infectaran todas las personas que viven juntas.

Uno de los grandes objetivos de las medidas tomadas para detener el avance del virus va en la línea de poder detectar pronto los brotes y que no se expandan. Y eso implica que no pasen del ámbito familiar al laboral y al social o viceversa. No obstante, estos brotes denominados mixtos son ahora un 14% del total (1.445).

‘Nueva normalidad’

Lo cierto es que en el transcurso de los días de esta nueva normalidad se han retomado algunos de los viejos hábitos y también tareas ineludibles, como el trabajo cuando ha de ser presencial, y eso implica que hay que extremar las precauciones.

El ámbito laboral implica un 13% de los brotes (1.319) y por tipología encabezan la lista el sector empresarial y de la construcción (210), los establecimientos de restauración (143) y los temporeros (140). No obstante, no todos ellos pueden considerarse iguales en cuanto a la incidencia infectiva.

Explica Sanidad que "el 80,6% de los brotes son de pequeña magnitud, con menos de diez casos" y que "los más numerosos ocurren entre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad y en centros sociosanitarios", la mayoría en residencias. Y es que una cosa es el número de brotes y otra los casos asociados. De media, en España se han producido 9,4 contagios en cada brote, pero hay situaciones que no solo superan, sino que llegan a multiplicar por cinco esa cifra.

Ocurre entre los temporeros y empleados en empresas hortofrutícolas, donde ha habido 47,4 casos por brote (6.636 positivos). Cabe recordar aquellos titulares que centraban la atención en julio en la zona de Lleida y Huesca durante la campaña de la fruta.

Siguen en esta lista los empleados de mataderos o empresas cárnicas, con 37,2 infecciones por brote (58 en total), y los locales de ocio como pubs o discotecas, con 26,7 casos (89). Sobre la forma de transmisión del virus sigue habiendo diferentes pareceres, pero la mayoría de expertos coinciden en que los lugares cerrados, poco ventilados, aumentan la probabilidad de contagio. En estas condiciones, la situación empeora si no se toman otras medidas como llevar mascarilla en todo momento.

Residencias y colegios

Con una tasa de letalidad del 9,5% en personas de 80 años y más durante la segunda ola de la pandemia, este sigue siendo uno de los grupos más vulnerables. En las residencias de mayores, foco de contagio en la primera ola, se han notificado 634 brotes con 10.620 contagios desde el fin del estado de alarma. Son 16,8 infecciones por brote y solo en la última semana el número de brotes ha aumentado un 18%, con 99 más en siete días y 1.281 casos. Es un porcentaje similar a los que han registrado las reuniones familiares (20%) o el ámbito familiar (19%), pero queda lejos de otro de los focos de esta etapa de la pandemia: las residencias de estudiantes y centros educativos.

Solo en la última semana las residencias de estudiantes han pasado de tener 38 a 62 brotes (un 60% más). La vuelta al colegio fue y sigue siendo un reto en mitad de la pandemia y hasta el momento se han registrado 733 agrupamientos de casos en centros educativos, de los que 190 han ocurrido la última semana. El aumento respecto del dato notificado por Sanidad la semana anterior es del 41%. En total hay 4.369 personas que se han contagiado de coronavirus en el entorno de las clases.