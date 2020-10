Arrimadas ofrece a Sánchez el apoyo de su partido para decretar el estado de alarma

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha telefoneado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle que el Gobierno "tome el control" de la gestión de la pandemia, adopte medidas "contundentes" y ofrecerle su apoyo para que decrete el estado de alarma si fuese necesario.

"Estamos teniendo una actitud de mano tendida para que se tomen medidas, podemos evitar lo que pueda suceder", ha asegurado Arrimadas, que ha transmitido este mensaje a Sánchez en una rueda de prensa tras mantener una reunión de urgencia con el comité ejecutivo permanente de su partido.

"Basta ya. Queremos que el Gobierno tome el control. Que asuma su responsabilidad y no se lave las manos. He pedido a Sánchez que decrete si es necesario el estado de alarma para tomar medidas contundentes que eviten un segundo confinamiento", ha reclamado Arrimadas, que ha emplazado al presidente del PP, Pablo Casado, que, "por sentido de Estado", apoye las medidas que pueda tomar el Gobierno, también en relación con el estado de alarma, para no depender de los partidos nacionalistas.

A su juicio, la segunda ola de la pandemia "se ha ido de las manos y está descontrolada" y la situación actual "no puede ser peor", por lo que es urgente "actuar ya" y "no perder un minuto más". Ha añadido que "no se puede hacer vida normal y que el problema no es de una sola comunidad, sino de España".

"No podríamos sumarnos a una falsa ola de optimismo. Estamos en una segunda ola tremenda. Tomen medidas, elaboren un plan nacional", ha exigido Arrimadas a Sánchez en la rueda de prensa, celebrada antes de la comparecencia del presidente en el Palacio de la Moncloa.

La líder de Cs ha instado a Sánchez a aprobar un plan nacional con criterios "claros" y que permita la coordinación con el fin de "no estar al albur de las comunidades autónomas".

"La pandemia no se puede gestionar con 17 planes diferentes", ha opinado Arrimadas, quien ha puntualizado que estas medidas no tendrían por qué ser iguales para todas las regiones, pero sí que cuenten con instrumentos jurídicos claros para aplicarlas ya que, según la diputada, "no podemos estar pendiente de lo que decide cada comunidad".

Según Arrimadas, "probablemente" será preciso decretar el estado de alarma, por lo que ha subrayado que Sánchez puede contar con diez escaños "leales" para que salga adelante y también las posibles prórrogas

"Espero que Sánchez asuma medidas para toda España. Si tiene que decretar el estado de alarma, aquí esta Ciudadanos. Queremos medidas contundentes, toques de queda, restricciones de movilidad...", ha asegurado la dirigente de Cs.

La líder de la formación naranja ha expresado su sospecha de que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos "no tome medidas y no asuma el liderazgo" porque no tiene garantizada la estabilidad en el Congreso".

Tras ser preguntada por la alternativa al estado de alarma que Cs exigió al Gobierno ante la posibilidad de una ola después del verano, la líder de este partido ha defendido que "el plan nacional de prevención no se hizo, por lo que ahora es necesario elaborar un plan de contención para esta segunda ola". "Tenemos la sensación de ser los pepitos grillos de esta pandemia, pero hay que hacerlo. Dejemos de jugar al juego de la gallina", ha dicho Arrimadas.

Además de un plan nacional con medidas "restrictivas", ha emplazado a Sánchez a aprobar un paquete de acciones para apoyar a los sectores económicos más afectados.