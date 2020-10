España combate la pandemia de coronavirus con 17 recetas autonómicas

5

Navarra (IA: 847,12)

Con las peores tasas de todo el país, Navarra todavía evita el confinamiento, pero no más restricciones. Así, las reuniones no pueden superar las seis personas y la hostelería y restauración dejan su aforo al 30%, salvo en el exterior, que será del 50%. Reduce también la asistencia a bodas, comuniones y velatorios y los hipermercados y grandes superficies, que no podrán superar el 40% de aforo