Simón avisa de que la pandemia no ha tocado techo y los contagios "subirán"

La segunda ola de coronavirus sigue sin tocar techo en España y ya golpea el país a razón de más de 12.600 infecciones de coronavirus diarias desde hace una semana. Este lunes, el Ministerio de Sanidad -que continúa sin informar de la situación durante los fines de semana- añadió 37.889 nuevos contagios detectados desde el viernes. Con un total de 974.449 casos positivos a lo largo de la crisis sanitaria, el país ya se prepara para superar esta semana el millón de positivos. Si la tendencia no cambia radicalmente, este hito se anunciará mañana o, en el peor de los casos, esta misma tarde.

Pero el dato más preocupante vuelve a ser el de la incidencia acumulada (IA) que ya alcanza los 312,22 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una cifra que sube más de 30 puntos respecto a la registrada en el último informe de Sanidad, que marcó 280. Por comunidades, Navarra sigue encabezando esta lista negra y ya roza una incidencia de 1.000 contagios, con 945,41 desde este lunes. La cifra precipitó que, a última hora de la tarde, la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, anunciara el aislamiento perimetral de la región junto a otro paquete de nuevas medidas.

En este ranking le siguen Melilla con 713,40 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; La Rioja, 530,94; Aragón, 509,36; y Madrid, 439,33. La única región con una IA situada por debajo del centenar en todo el país es Canarias (77,23).

La esperanza de los expertos sanitarios era que España pudiera estar alcanzando el pico de la segunda ola, algo que había sugerido el jueves pasado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Sin embargo, en la última semana el incremento diario de nuevas infecciones deja en evidencia esa teoría y ya se habla incluso de una tercera ola.

De hecho, Simón ya no descarta que se apliquen "medidas duras y restrictivas" si la situación no se controla en las próximas semanas. El epidemiólgo advirtió en la rueda de prensa de ayer que el hemisferio Norte se acerca poco a poco al invierno. "Si no tenemos cuidado, con la llegada de las enfermedades respiratorias del invierno vamos a tener una subida de la incidencia y los contagios", reiteró.

El sanitario reconoció por primera vez que la ciudadanía "está ya muy cansada de medidas restrictivas", incluso sugirió que la situación en ese sentido es "límite", por ello volvió a apelar a la responsabilidad individual y las consabidas consignas (lavado de manos, distancia, mascarilla y reducción de la movilidad) para que se evitar males mayores.

España empezó a sufrir las consecuencias de la segunda ola en agosto y aunque la subida de casos siempre mantuvo una línea ascendente, se llegó a plantear que la situación epidemiológica pudiera haber tocado techo. Pero ahora que países como Francia (con una IA de 406,6), Reino Unido (310,3) o Países Bajos (310,3) están experimentando crecimientos exponenciales, en Sanidad ya se preparan para un nuevo golpe. "Hay que tomar con mucha precaución estos datos", alertó Simón.

217 nuevos fallecidos

En cuanto a la cifra de muertes, Sanidad sumó 217 nuevos fallecidos por la covid-19 al total de víctimas de la pandemia en nuestro país, cuyo dato oficial asciende ya 33.992. La situación hospitalaria en todo el territorio también se deteriora y el porcentaje de camas de UCI ocupado por enfermos de coronavirus asciende ya al 21,04%. La situación es peor en Madrid, Aragón y La Rioja, donde las plazas no disponibles a causa de la enfermedad ya superan el 38%.

Poco a poco, los ciudadanos asumen que la lucha contra el coronavirus será una carrera de fondo más larga de lo imaginada a finales de junio, cuando el estado de alarma decayó. En ese momento, desde Sanidad anunciaron una posible vacuna para noviembre, algo que ya se descarta completamente. "Podríamos empezar a vacunar a ciertos grupos de población en el primer trimestre de 2021... Siempre que los estudios no tengan contratiempos", puntualizó Simón.

