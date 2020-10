Teletrabajó la primera vez que enfermó, allá por el mes de marzo. Entonces tuvo fiebre "no muy alta". Cinco meses después, en agosto, experimentó una "sensación de falta de aire". Ese es el relato de un facultativo de Gerona, uno de los primeros casos de España que ha presentado la covid-19 en dos ocasiones y que le ha obligado, incluso, a permanecer hospitalizado.

Se contagió trabajando en el hospital de Palamós en Girona

"Que alguien dé positivo dos veces no es suficiente para decir que se ha reinfectado", determina Carmen Martín, de la Sociedad Española de Inmunología. Esta doctora explica que se tiene que comprobar si el virus de la primera vez es o no "exactamente el mismo" que el de la segunda. "Si no, no es reinfección, es simplemente una repositivización", añade Martín.

¿A qué se debe este posible? "Puede ser porque el virus se elimina despacio o porque queda una pequeña cantidad de él que no ya no es infectivo y que no constituye ni una enfermedad ni una infección. Existe, pero no tiene importancia clínica, porque la persona no se va poner enferma ni se tiene la capacidad de contagiar", expone esta sanitaria perteneciente a la mencionada sociedad científica. En cualquier caso, Carmen Martín considera que distinguir entre reinfección o repositivización "no es importante", sino que lo relevante es responder qué ocurre a partir del segundo positivo.

La noticia de que una persona vuelva a dar positivo en covid-19 tras un tiempo se vive "con normalidad" entre los inmunólogos, en parte porque se trata de casos aislados. "No creo que sea algo especialmente alarmante", sostiene la doctora Martín. Con los datos sobre la mesa recuerda que cerca de un 97% de estos segundos positivos están siendo razonablemente leves o más leves que la primera vez o, incluso, eran las dos veces asintomáticos. En cualquier caso, recuerda que todavía se han efectuado pocas pruebas. "Por ahora, con lo que se sabe a día de hoy, no son excesivamente graves ni en número ni en calidad", añade la inmunóloga. "Es algo habitual. Cualquier niño que va a la guardaría, ¿cuántos catarros afronta a lo largo del año?", ejemplifica Martín.

La situación del cuerpo humano ante una reinfección puede variar. "Cada persona es un mundo. En teoría, podría resultar que alguien al superar la infección haya adquirido cierto grado de inmunidad y en la segunda ocasión su sistema inmune sea más fuerte, siendo asintomático. Pero también puede ocurrir que la enfermedad le haya debilitado y afecte más el segundo ataque, -explica la doctora- hay descritas ambas posibilidades. Parece que todos los escenarios posibles son, efectivamente, posibles".

La capacidad de inmunidad tampoco es la misma en todas las personas: "Creo que por un lado hay evidencias de lo que se denomina la inmunidad cruzada, es decir, personas que poseían anticuerpos contra coronavirus de catarros estacionales han tenido cierta protección. Y por otro lado, se ha comprobado que transferir anticuerpos, los plasmas hiperinmunes, también parece que funciona, al menos en cuadros moderados".

El significado de la inmunidad

Si se ha superado la varicela, parte de este virus se queda en la vaina de los nervios, que aflora en periodos de estrés, por ejemplo, como un herpes zóster. Ese es el ejemplo que utiliza Carmen Martín para explicar la inmunidad. "El concepto de que con la inmunidad nunca más vas a ser positivo es un poco erróneo", aclara. Esta miembro de la junta de la Sociedad Española de Inmunología enfatiza que "la inmunidad es todo lo que ayuda a vencer mejor un segundo contacto con el virus, no quiere decir que no te infectes, sino que, a lo mejor, te infectas y no te pones enfermo ni eres tan contagioso".

