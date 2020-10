Vox calienta las redes ante la moción de censura: "Cuenta atrás contra la mafia"

Vox ha puesto en marcha este jueves una campaña en redes sociales de cara a la moción de censura presentada por el partido de Santiago Abascal contra "la mafia" del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

En un vídeo difundido por el partido bajo el título 'Comienza la cuenta atrás contra la mafia', la formación denuncia las políticas del Gobierno de coalición de cara a la votación que el próximo día 22 tendrá lugar en el Congreso de la moción presentada por el partido, que presentará a Santiago Abascal como candidato y que será defendida por el diputado Ignacio Garriga.

⏰ Comienza la cuenta atrás contra la mafia.



🇪🇸 176 votos para recuperar España.



✅ 52 votos para no perder la dignidad.



📢 #CuentaAtrásContraLaMafiapic.twitter.com/435QfT1k7k — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 15, 2020

La formación ha llamado a simpatizantes y militantes a compartir a partir de las 18.00 este vídeo en redes sociales y cartelería con la fecha de la moción y el lema 'Hacia la recuperación de España' con el objetivo de convertirlos en virales.

En el vídeo difundido, de 2.37 minutos, Vox censura al "gobierno de la mentira" liderado por Pedro Sánchez y repasa varios episodios en los que el candidato del PSOE aseguraba que no negociaría con "el populismo", que no pactaría con Bildu, o que no permitiría "que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas".

Asimismo, justifica la presentación de la moción en la "alerta antifascista" lanzada por el gobierno, "contra el odio y la confrontación entre españoles" o "contra la unidad de la monarquía", que ilustra con imágenes de altercados en la calle o quema de imágenes del Rey o de la bandera.

También denuncian la "manipulación de las instituciones" con la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, o la intención del Ejecutivo de "reescribir la historia".

Con imágenes de la manifestación del 8-M, reparto de alimentos entre personas desfavorecidas o miles de ataúdes vincula la colación PSOE-Unidos Podemos con la "ruina económica" o "la peor gestión del Covid-19 del mundo" y alerta de la "invasión migratoria" o de "más de 100.000 viviendas okupadas".