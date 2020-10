Granada y Salamanca, al borde del confinamiento por los universitarios

La Junta de Andalucía ha anunciado este martes que las clases en la Universidad de Granada no podrán desarrollarse de forma presencial en las dos próximas semanas para evitar desplazamientos, así como que los colegios mayores deberán cerrar a las diez de la noche y que habrá cribados en aquellos colegios en los que se haya detectado un solo positivo.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que Granada "no cumple hoy los criterios del Ministerio de Sanidad para proceder al cierre de la ciudad", pero es necesario "anticiparse" y tomar medidas ante los actuales datos. "No podemos cruzarnos de brazos", ha advertido.

Ha recordado así que esta capital andaluza tiene una tasa de incidencia acumulada de 501 positivos por 100.000 habitantes y coincidiendo con el curso universitario se ha detectado un repunte de casos. De hecho, en los últimos días se han contabilizado más de 150 contagios en siete residencias universitarias de Granada.

Así, y aunque como ciudad "Granada no está hoy en una situación de cierre", dado que por ejemplo la ocupación de camas UCI no es alta y el 44,3 por ciento de ellas están libres, Bendodo ha matizado que para que no lo esté dentro de dos semanas hay que tomar decisiones.

La principal es que a partir de este jueves las clases en la Universidad de Granada no podrán desarrollarse de forma presencial en las próximas dos semanas a fin de evitar desplazamientos. Será la institución docente la que dentro de su autonomía establecerá si podrán seguirse de manera online.

Además, los colegios mayores deberán cerrar a las diez de la noche a partir de este miércoles y Salud hará cribados en aquellos colegios en los que se haya detectado un solo positivo.

Bendodo ha hecho hincapié en que el objetivo es "frenar la escalada de contagios en Granada", pero tratando de que afecte lo menor posible a la economía, y puesto que se ha comprobado que el foco está en el ámbito universitario se ha optado por estas medidas para favorecer que haya una bajada de casos que impida tomar "decisiones más drásticas" en el futuro, en el sector de la hostelería por ejemplo o limitando la movilidad.

Los más de 40.000 universitarios que llegan cada octubre a Granada han hecho que el número de positivos por coronavirus se dispare en la ciudad. La gran cantidad de jóvenes que también asisten a la Universidad de Salamanca, ha hecho que la ciudad esté al borde del confinamiento.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha avanzado este martes que la ciudad de Salamanca se encuentra cerca de ser confinada debido a "malos comportamientos" entre algunos de sus universitarios, que han situado la tasa de incidencia acumulada en los 454,8 casos por 100.000 habitantes.

Por este motivo, la consejera ha explicado en rueda de prensa que el Ejecutivo autonómico valorará también en las próximas horas la posibilidad de suprimir las clases presenciales en las universidades de Salamanca -USAL y Pontificia- ante el "aumento preocupante" de los casos covid debido a los "malos comportamientos" que algunos universitarios están teniendo fuera de las aulas.

La titular de Sanidad ha explicado que será esta tarde cuando el Ejecutivo autonómico valore con sus expertos covid esta posibilidad, ya que han detectado un aumento "muy alto" de casos positivos entre las edades de 15 y 25 años en Salamanca.

"Hay un problema muy importante con los brotes universitarios", ha reconocido la consejera, quien ha explicado que estas "malas conductas" por parte de "algunos estudiantes" han provocado una "subida muy alta" del número de positivos en las últimas semanas, algo que se comprueba en el grupo de edad que ha experimentado mayor aumento de casos.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico consultará con sus expertos "hasta cuándo y dónde" es conveniente mantener las clases presenciales en las dos universidades de Salamanca.