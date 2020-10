El número de casos en Navarra se dispara a más de 600, un nuevo máximo

El número de casos de la covid-19 en Navarra en el último día es de más de 600, nuevo máximo en la pandemia. En los últimos días, el número de casos se estaba situando por encima de 400, hasta llegar a un máximo de 463 el viernes.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha informado este lunes, en una entrevista con la Cadena Ser, que el número de casos del domingo se sitúa por encima de 600. "Los datos son malos, parece que hoy tenemos los peores datos de todos los días de la pandemia, por encima de 600, así que esto nos ratifica que las medidas que tomamos ayer había que tomarlas", ha asegurado.

Más información Navarra limita las reuniones a 6 personas y cerrará todos los locales a las 22.00

Entre esas medidas, anunciadas este domingo por la propia Chivite, se encuentran la limitación a seis personas el número máximo en reuniones públicas y privadas, la reducción de aforo en espacios cerrados al 30% o 40% según la actividad, y el cierre en hostelería a las 22.00.

La jefa del Ejecutivo ha explicado también que no se han planteado "el cierre de Navarra". "Con estas medidas encima de la mesa espero que funcione", ha dicho, para señalar que el cierre "no es algo que el Ministerio haya puesto encima de la mesa".

Las "más duras"

Además, sobre la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad intervenga en Navarra, Chivite ha subrayado que el Ejecutivo foral "ya ha tomado sus decisiones, las medidas que hemos puesto encima de la mesa son las más duras que hay en cualquier otra comunidad".

La presidenta del Gobierno ha confiado en que estas medidas sean "suficientes". "Hemos hecho este tipo de medidas restrictivas en algunos municipios de Navarra que tenían una alta incidencia y las medidas han funcionado bastante bien en periodos no excesivamente largos, algunos de una semana y otros de quince días", ha explicado.

No obstante, ha señalado que "no es una cuestión solo de que el Gobierno limite y restrinja sino que también esas medidas sean cumplidas por toda la población, solos no podemos hacerlo".

La jefa del Ejecutivo navarro ha afirmado que "si tuviéramos que tomar medidas más restrictivas, desde luego no nos temblaría la mano en hacerlo" y, sobre la posibilidad de pedir el estado de alarma para Navarra, ha explicado que "por ahora no sé exactamente qué nos cubriría el estado de alarma que no hayamos hecho hasta ahora, porque todo lo que tiene que ver con confinamientos perimetrales, todas las ordenes forales, todos los decretos que hemos ido haciendo, han sido ratificados por los jueces".

Cumplir las medidas

Asimismo, Chivite ha señalado que "quizá el estado de alarma es más para cuestión de confinamiento en los domicilios y creo que esa medida es lo último de lo último que se tendría que tomar". "Espero que en estos 15 días la ciudadanía sea consciente de la situación que estamos viviendo y se cumpla con las medidas de restricción", ha dicho.

Sobre la posibilidad de realizar confinamientos perimetrales en municipios, como ha venido haciendo el Gobierno foral en las últimas semanas, Chivite ha señalado que "un confinamiento perimetral se hace cuando hay un municipio con mucha incidencia y el de al lado no lo tiene para evitar contagios, pero estamos ahora en muchos municipios con una incidencia muy alta y lo que hemos hecho sobre todo es restricción al máximo de los foros, por norma general de un 30%, para contener todo lo que tiene que ver en el ámbito interior de nuestra comunidad".

Según ha señalado, el Ministerio no le pidió que adoptara nuevas medidas, sino que fue el Gobierno foral el que el viernes a primera hora llamó al equipo de Fernando Simónpara explicarle los datos. "Lo que se puso encima de la mesa como recomendación fue hacer medidas más restrictivas, lo pensamos, lo propusimos, ellos estaban más por hacer alguna cuestión puntual en algunos municipios pero como la incidencia acumulada en muchos municipios de Navarra era elevada nosotros decidimos hacerlo en toda la Comunidad foral", ha dicho.

Sobre la situación del sector hostelero, afectado por las medidas restrictivas, Chivite ha señalado que el martes el Gobierno foral se reúne con el sector para preparar un paquete de medidas de apoyo.