Simón apela a la responsabilidad de los ciudadanos para que no salgan de Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apelado este jueves a la responsabilidad de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid para evitar la movilidad y ha opinado que, además del estado de alarma, hay más opciones para restringir los movimientos.

Lo ha dicho en la rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de la pandemia en España, después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha rechazado ratificar las medidas del Ministerio de Sanidad, que restringen la movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital.

Simón ha dicho que desconoce cuándo se producirá la reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid antes de que esta región adopte nuevas medidas que se pueden tomar mañana o como muy tarde el sábado.

Ha reconocido que no maneja bien los aspectos legales, pero que, si no se equivoca, el auto del TSJM no afecta a todas las medidas que se proponen en el acuerdo de Sanidad y ha dicho que como este tribunal habla de la base jurídica que se ha utilizado, entiende que eso se puede modificar o recurrir, aunque ha añadido que esa no es su área sino la de los juristas.

Preguntado sobre si es partidario de decretar el estado de alarma en la región para restringir la movilidad, el epidemiólogo ha señalado que es una herramienta, pero que hay varias opciones, si bien ha aclarado que no compete al CCAES decidir.

Ha dicho que hay que ser conscientes de la responsabilidad que tienen los ciudadanos, independientemente de todas las resoluciones judiciales o técnicas que se puedan poner en marcha, para ayudar al control de la pandemia.

A su juicio, la población de la Comunidad de Madrid es "suficientemente razonable" y sabe cómo se contagia el virus, con lo que ha apelado a la responsabilidad para entender el riesgo de exponer a otras personas tanto dentro como fuera de la región con una movilidad excesiva.

Además, aunque ha dicho que los datos en la Comunidad de Madrid puedan dar la sensación de que hay "una relativa estabilización", lo cual es "bueno" y hay que "valorarlo", la región sigue con una incidencia de casos "muy alta".

Simón, que ha asegurado que a nivel técnico se reúnen con Madrid todos los días, ha insistido en que la incidencia de casos de esa comunidad está "claramente" por encima de los 500 por cada cien mil habitantes, y el objetivo es bajar de 50.

El director del CCAES se ha referido a la evolución de la pandemia a nivel global para señalar que "las cosas no van bien", porque "sigue habiendo un número importante de casos" y, en concreto en los países de la Unión Europea, se vive "una fase clara de ascenso".

España está empezando a entrar en una fase de estabilización, ha explicado el director del CCAES, aunque los contagios aún se estén incrementando.

Así, hay diez comunidades con una incidencia acumulada (casos por cada cien mil habitantes) inferior a la media nacional, que se sitúa en 256 contagios y once autonomías tienen "una evolución estable o a la baja".

Ha hecho hincapié en que España sigue haciendo "muchísimas pruebas" de detección, un promedio de casi 1.600 por cada cien mil habitantes cada semana, que es "de los más altos" de la UE, y se ha referido a la importancia que empiezan a cobrar las pruebas de antígenos para reducir el tiempo de diagnóstico.

En este sentido, ha señalado que para los cribados masivos, según cuál sea el objetivo, "pueden no estar recomendados".