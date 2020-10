Decálogo de lo que se puede hacer (y lo que no) en la Comunidad de Madrid

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han retirado los controles para vigilar las restricciones a la movilidad en los diez grandes municipios una vez que las medidas han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia, pero se mantienen los controles internos, relacionados con el uso de mascarillas y el aforo de los establecimientos. En consecuencia, no se puede multar a quien no respete las restricciones de salida y de entrada de los municipios confinados, aunque las sanciones nunca se llegaron a poner a la espera de una ratificación judicial que finalmente nunca llegó. Hasta ahora los controles policiales se limitaban a informar. Por su parte, en las tres zonas básicas de salud pese a que continúan las restricciones de movilidad no es posible multar aún a la espera de ratificación judicial.

5

¿Siguen limitados los aforos en la hostelería?

Los bares y restaurantes no echan la persiana, tampoco las casas de juegos y apuestas, pero el aforo no sobrepasará el 50 % en espacios interiores y el 60 % en exteriores.

Los establecimientos no podrán recibir nuevos clientes a partir de las diez de la noche, y la hora de cierre es una hora después, salvo servicios de entrega de comida a domicilio. El consumo en barra seguirá prohibido y no podrán sentarse más de seis comensales en una misma mesa.