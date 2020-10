Detenido por intentar quemar la tienda de campaña en la que dormía una pareja en la calle

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años en una calle del distrito de Abastos de Valencia por presuntamente agredir a otro hombre e intentar quemar la tienda de campaña donde dormía éste con su pareja. También amenazó a los agentes: "He sido militar en mi país y he estado en la cárcel, os voy a matar".

Este miércoles, sobre las 21.15, el 091 recibió el aviso de la pelea en la calle, tras lo que la patrulla se encontró a la víctima (un hombre de 27 años) en el suelo y con la cara ensangrentada, informa Jefatura en un comunicado.

El agresor se encontraba al final de la calle cuando se acercó a este joven para agredirle y robarle su documentación, además de amenazarle con quemarle la tienda de campaña mientras dormía. En la tienda también habitaba su pareja, una mujer de 49 años a la que amenazó de muerte. Mientras los policías hablaban con ella, el sospechoso encendió algo y lo arrojó sobre la tienda, que se prendió fuego aunque solo sufrió daños en la base porque la mujer lo apagó rápidamente.

Después empezó a increpar a los agentes: "Qué huevos tenéis de venir a mi calle a identificarme, no sabéis quien soy, tener huevos y venir, os voy a rajar, he sido militar en mi país y he estado en la cárcel y estoy muy loco, os voy a matar", al tiempo que acometía contra ellos con los puños en alto y gritaba que iban a morir.

Una vez identificado, este lituano fue arrestado como presunto autor de los delitos de amenazas, atentado a agente de la autoridad y daños. En el traslado se golpeó con la cabeza y causó daños en el vehículo, una actitud que mantuvo dentro con el resto de detenidos y con los policías.

Una hora después fue detenida la pareja del agresor, una española de 41 años, como presunta autora de los delitos de amenazas, robo con violencia y lesiones, tras amenazar a la pareja del joven agredido con matarla y quemarle la tienda de campaña, agredirla, propinándole puñetazos y patadas y apoderándose de su bolso.

Como represalia ante la detención de su pareja, la mujer se presentó en la tienda de campaña de la víctima para amenazarle y agredirle propinándole puñetazos y patadas a la otra mujer, además de apoderarse de su bolso. Fue localizada en una plaza cercana tras una batida, tras lo que golpeó la mampara del coche policial y se orinó dentro del mismo.

Los dos detenidos, con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, que ha decretado medidas cautelares.