La búsqueda 'Ikea Valladolid' se hace viral porque no te creerás la calle en la que está

Hay calles con nombres de escritores ilustres, de alcaldes, de mujeres pioneras y junto a ellas en los últimos años, los vecinos de algunos barrios de nueva creación en Zaragoza han optado por elegir de videojuegos (Arcosur) o de películas de cine (Valdespartera). Pero en Valladolid un concurso para ponerle el nombre a la calle donde se instaló un centro de la cadena sueca de mobiliario y decoración Ikea se ha hecho viral por la originalidad de la denominación.

Las redes sociales se han llenado de mensajes como 'si quieres reírte busca Ikea Valladolid'. El motivo no es otro que al introducir el nombre de la tienda en un buscador aparece su ubicación, y cuando se lee la dirección no es otra que 'Me falta un tornillo', que tiene guasa siendo la de una tienda de muebles.

Si queréis reíros un rato, buscad la calle donde se encuentra el Ikea de Valladolid. — Drama Queen✨ (@Amnesia1976) September 24, 2020

Un original nombre y una frase que probablemente hayan repetido muchos compradores de la cadena sueca, entre cuyas claves del éxito figura vender los muebles sin montar, para ahorrar costes, y que provoca más de un quebradero de cabeza en los hogares.

Votación popular

La tienda se encuentra en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y el nombre de la vía fue el resultado de una consulta entre los vecinos realizada hace casi diez años, y que ha vuelto ahora a saltar a las redes sociales tras ser redescubierta. Las otras opciones fueron 'Como en casa, nada' y 'Calle del abrazo en el sofá', según han recordado algunos internautas de la zona, que se mostraban sorprendidos porque el nombre volviera a ser noticia después de tantos años.

Maravillosa troleada en Valladolid, y genial acción de marketing: Ikea hizo un concurso para elegir nombre de la calle de su nueva tienda y ganó "Me falta un tornillo" pic.twitter.com/6kFYn2XFiP — carlostwitt3r (@carlostwitt3r) September 23, 2020

Diez años después el nombre sigue provocando sonrisas entre quienes lo leen por primera vez, como ha podido verse este viernes en los cientos de mensajes enviados a través de la red social Twitter, que no han dejado de retuitear informaciones sobre la original. calle.