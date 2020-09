Un joven apuñala a un cura a la puerta de su iglesia: "Me defendí como Bruce Lee con clergyman" 

Un joven con problemas psiquiátricos ha apuñalado a un cura de 73 años esta mañana a las puertas de una iglesia de Alcorcón, por lo que ha sido detenido poco después por la Policía Nacional, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 7.30 de este jueves en el aparcamiento de la parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer, en la calle Copenhague. El padre Javier Contreras fue atacado por el joven nada más bajarse de su coche tras aparcar en las inmediaciones de la parroquia, a la que se dirigía con el fin de abrir el templo para celebrar la primera misa del día, la de las 7.45 horas.

La víctima se refugió en la iglesia, donde fue asistido y ayudado por varios feligreses, que avisaron a la Policía. Hasta el lugar acudieron minutos después cuatro patrullas de la Policía Nacional, cuyos agentes redujeron y arrestaron al agresor, que estaba muy agresivo, llegando a herir a cuatro de ellos, que presentaban diversos traumatismos leves. También les amenazó de muerte y dijo que quemaría la comisaría.

Hasta el lugar también acudió un ambulancia del Summa-112, cuyos sanitarios atendieron al religioso, que presentaba tres heridas de arma blanca superficiales y ha sido trasladado con pronóstico leve al Hospital Fundación Alcorcón, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Concretamente, infligió heridas en el omóplato, biceps y mano que han requerido de su traslado al Hospital de Alcorcón, donde se le dieron 12 puntos de sutura en su mano derecha. Al final de la mañana ha recibido el alta médica y se encuentra en buen estado y con muy buen ánimo, ha indicado en una nota de prensa la Diócesis de Getafe.

"Me defendí como Bruce Lee con Clergiman"

En una carta enviada a sus feligreses, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sacerdote de San Josemaría ha asegurado que está bien aunque ha recibido tres puñaladas leves "que podrían haber sido otra cosa, especialmente la del esternón".

"Me defendí como Bruce Lee con Clergiman, y gracias a eso no fue a mayores. Estuve sereno en todo momento, rezando al Señor por ese pobre chico. Antes, durante el forcejeo de cinco minutos y después: está detenido e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital. Un pobre chico que quería matar a un sacerdote 'porque los sacerdotes matamos a los niños...', ha relatado.

El padre Javier también ha detallado que preguntó a su atacante, cuchillo mano, por qué hacía esto contra personas que ayudan a los demás. "Mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas. Y él me contestó: 'Por eso no te he matado, Cáritas me ha salvado la vida", ha señalado.

El agredido ha agradecido la atención dispensada por los agentes, uno de ellos le felicitó por su valor; y por los sanitarios que le atendieron en la Fundación Alcorcón. "Yo sé bien quién le ha salvado a usted, padre", le dijo una enfermera.

"Estoy muy tranquilo y con ganas de seguir trabajando. No hay nada de odio a Dios en todo esto, sino una crisis psicótica aguda, eso espero al menos. Estoy sereno y con ganas de seguir trabajando por el Señor. Un abrazo fuerte a todos. Este incidente nos une más. Rezo por cada una de vuestras familias. Todo sigue igual en la parroquia, con el mismo calendario y mayor ilusión aún", concluye el párroco de la iglesia alcorconera en la misiva.

Muy querido

Javier Contreras, incardinado en el Opus Dei, es un sacerdote especialmente querido en el barrio alcorconero de Parque Oeste, donde se encuentra la Parroquia San Josemaría, en la que ejerce su ministerio desde hace dos años, ha detallado la Diócesis.

En estos últimos meses, especialmente durante todo el confinamiento causado por la pandemia de la Covid, mantuvo una intensa actividad caritativa, organizando diferentes iniciativas solidarias como recogidas de alimentos destinados a las familias más necesitadas de la localidad.

El Padre Contreras es también capellán en el Hospital Sur, en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos y en el colegio Fuenllana, todos ellos en Alcorcón